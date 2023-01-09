Apple, iPhone 14 Pro ve Pro Max Tedarik Sorununu Çözdü

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tedariği, Apple'ın en üst düzey iPhone'larının bulunabilirliğini engelleyen aylarca süren üretim kesintilerinin ardından normal seviyelere getirildi.

Kasım ayında Apple, web sitesinde basın açıklamasında, Çin'deki ana iPhone montaj fabrikasını etkileyen karantina kısıtlamaları nedeniyle iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max tedariğinin büyük ölçüde kısıtlanacağı konusunda uyarıda bulunmuştu.

"iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri için güçlü bir talep görmeye devam ediyoruz ancak iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sevkiyatlarının daha önce öngördüğümüzden daha düşük olmasını bekliyoruz ve müşterilerimiz yeni ürünlerini teslim almak için daha uzun bekleme süreleri yaşayacaklar. Normal üretim seviyelerine dönmek için tedarikçilerimizle yakın iş birliği içinde çalışıyoruz."

iPhone 14 Pro ve Pro Max Sipariş Bekleme Süreleri Kalktı

Üretim kesintileri, müşterilerin Amerika Birleşik Devletleri ve diğer pazarlarda yeni iPhone 14 Pro modellerini almak için birkaç hafta beklemek zorunda kalmalarına neden olmuştu. Modellere erişilebilirlik Aralık ayı sonlarında iyileşmeye başladı ve şimdi tamamen çözülmüş gibi görünüyor.

Şu anda Apple'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki online mağazası iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in tüm modellerini stokta ve 24 saat içinde müşterilere gönderilmeye hazır olarak gösteriyor. Müşteriler birkaç hafta önce baktığında 3 ila 4 haftalık bekleme süreleri ile karşılaşıyordu.