Apple, iPhone 14 Pro'yu Zamlı Fiyatıyla Satışa Sunacak

Wedbush Securities analisti Dan Ives'e göre iPhone 14 Pro modelleri, iPhone 13 Pro modellerine kıyasla "büyük ihtimalle" 100 dolarlık bir fiyat artışı görecek.

Ives, bir araştırmasında, "Temel iPhone aynı fiyatta kalacak olsa da bileşen fiyatlarındaki artışlar ve bu yeni sürümdeki ek özellikler göz önüne alındığında, iPhone 14 Pro/Pro Max'te 100 dolarlık bir fiyat artışının mağazada büyük olasılıkla olacağına inanıyoruz." dedi.

iPhone 14 serisinde bir fiyat artışı görmek beklense de iPhone'un üretim politikası ve şu anki süreci bu artışın gelmeyeceği düşüncesini uyandırıyordu. Şimdi gelen söylentiler en azından Pro sürümde bir fiyat artışı olacağını ortaya koyuyor.

iPhone 14 Pro'daki Fiyat Artışı Pro Max'i de Etkileyecek

Geçen hafta analist Ming-Chi Kuo, iPhone 14 Pro modellerinde "fiyat artışları" olacağını ve bunların iPhone 13 Pro modellerinden daha pahalı olacağını söylemişti. Kuo kesin fiyatlandırmayı açıklamasa da tüm iPhone 14 serisinin ortalama satış fiyatının toplamda yaklaşık %15 artacağını söylemişti.

ABD'de iPhone 13 Pro 999 dolardan, iPhone 13 Pro Max ise 1.099 dolardan başlıyor. 100 dolarlık bir fiyat artışının doğru olduğu kanıtlanırsa iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max sırasıyla 1.099 dolar ve 1.199 dolardan başlayacak. Ives, fiyat artışının kısmen artan bileşen fiyatları ve yeni özelliklerden kaynaklanacağını söyledi.

iPhone 14 Pro'nun 256 GB depolama ile başlaması iddiaları da bir süredir ortadaydı ve bu fiyat artışının etkisini yumuşatmaya yardımcı olabilir ancak bir analist 128 GB'ın hâlâ başlangıç depolaması olduğuna inanıyor.