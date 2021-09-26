iPhone 14 Sıfırdan Tasarlanıyor: Çentik, Ekran ve Fazlası

iPhone 14 tasarımı sil baştan değişiyor. Bloomberg editörü, iPhone'daki küçük değişikliklerin artık daha fazla zaman alacağını, çünkü Apple mühendislerinin daha büyük şeyler üzerinde çalıştığını düşünüyor.

Şu sıralar iPhone 13 serisi mağazalarda pek bulunmuyor, ancak bu, gelecek yılın modeli hakkında sızıntı gelmesine engel değil. Bloomberg editörü Mark Gurman'ın iddiasına göre iPhone 14, iPhone X'in 2017'de gelmesinden bu yana ilk kez, Apple için yeniden tasarımı temsil edecek.

Gurman, nispeten mütevazı tasarımsal güncellemelere sahip olan iPhone 13'ün daha büyük şeylerin geleceğine dair bir ipucu olduğunu söyledi. Bu yeni cihazın neleri içereceği konusunda çekingen davrandı, ancak daha önceki söylentiler, ne bekleneceği konusunda önemli ipuçlar verebilir.

iPhone 14 tasarımı yenilenmiş iPhone 4 gibi olacak

Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2022'de birçok Android telefon gibi ekrana gömülü ön kamera kullanacak iPhone 14 Pro ile başlayarak ekran çentiğini tamamen iptal etmeye başlayacağını iddia etti.

YouTuber Jon Prosser ise yeni iPhone'un gerçek dünyadaki fotoğraflarına dayanan renderler aldığını dile getirdi. Apple'ın 2022 güncellemesinde titanyum dış halka, düz arka kameralar ve daha kalın bir kasa ile yenilenmiş iPhone 4'e benzeyeceği tahmin etti.

Diğer söylentiler arasında Apple'ın iPhone mini'yi terk edip yeni bir "iPhone 14 Max" a odaklanacağı yer alıyor, bu nedenle iPhone 14 serisinde normal bir iPhone, bir Max modeli ve iki Pro sürümü bulunabilir. Ekran altı Touch ID'nin de geleceği iddia edildi, ancak bunun 2022'ye hazır olup olmayacağı kesin değil.

Katlanabilir iPhone'lardan bahseden Mark Gurman, Apple'ın "birkaç yıl içinde piyasaya sürülebilecek" kendi katlanabilir cihazlarını geliştirdiğini söylüyor ve bu iddia, Kuo'nun daha önceki raporunu doğruluyor.

2016 yılından beri katlanabilir telefon tasarımları ile ilgili patent başvurusunda bulunan Apple'ın LG ile iş birliği yaptığı ileri sürüldü. İki şirketin şu anda katlanabilir bir OLED paneli üzerinde çalıştığı iddia edildi. Ortaya atılan iddiaya göre teknoloji devinin katlanabilir telefonu 7,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak.

Raporlar ne kadar doğru olursa olsun, bir sonraki iPhone yaklaşık bir yıl uzakta. Apple'ın üretim tasarımına kilitlenmeden önce önemli değişiklikler yapma şansı hala var. Sonuç ne olursa olsun, sızıntılar iPhone 14'ün önemli bir yenilemeye sahip olacağını gösteriyor.