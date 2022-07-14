Apple, iPhone 14 Test Üretimlerine Başlıyor

Apple önümüzdeki aylarda yeni nesil iPhone 14 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek ve şirketin yaklaşan yeni iPhone serisi için önemli beklentileri var gibi görünüyor. Son rapora göre Apple, iPhone 14 serisi akıllı telefonların deneme üretimine başladı ve telefonların önceki seridekilerden daha fazla satmasını bekliyor.

Rapor, iPhone 14 serisi için deneme üretiminin başladığını ve şirketin akıllı telefonların seri üretimine Ağustos ayında başlamayı planladığını iddia ediyor. Ayrıca Apple'ın tedarikçilere yeni iPhone 14 serisinin ilk satışlarının geçen yıl piyasaya sürülen iPhone 13 serisinden daha yüksek olacağını bildirdiğini de ekliyor.

Apple'ın satışlarına ilişkin beklentiler, piyasa analistlerinin tahminleriyle paralellik gösteriyor. Birçok analist, büyük ekonomiler resesyona girerse, yeni nesil Apple iPhone serisinin küresel olarak akıllı telefon endüstrisinden daha iyi performans gösterebileceğine inanıyor.

iPhone 14 Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Apple, genel akıllı telefon talebinin azalmaya başlamasına rağmen satışlar açısından iyi sonuçlar alıyor. Şirket, yeni nesil model beklentisiyle Temmuz ayından itibaren yavaşlayan iPhone satış rekorunun aksine, iPhone 13 serisi için hâlâ iyi bir satış ivmesi görüyor.

Ayrıca, artan hammadde maliyetleri, tedarik kısıtlamaları ve diğer ekonomik nedenler de dâhil olmak üzere birçok faktör nedeniyle Apple iPhone 14 serisinin fiyatının selefinden 100 dolar daha fazla olabileceği söyleniyor. Cupertino merkezli teknoloji devinin fiyatlandırmayı artırmama ihtimali var, bu nedenle iPhone 14 serisi fiyatlandırma detaylarını kesin olarak öğrenmek için birkaç ay beklememiz gerekecek.