Apple iPhone 14 Touch ID ile Kutudan Çıkacak

iPhone 13 ailesinin tanıtımına haftalar kala ortaya atılan yeni bir sızıntıya göre, iPhone 14 Touch ID ve Face ID ikilisini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Peki iPhone 14 modellerinde yer alacak Touch ID geleneksel sensörden mi yoksa ekran altı sensörlerden mi oluşacak?

Apple iPhone 14 Touch ID ve Face ID ile Gelecek!

Mark Gurman temelli sızıntılar, Bloomberg'in yeni bülteninde yer aldı. Söz konusu rapora göre Apple, iPhone 13 modellerinde ekran içi Touch ID sensörünü test etti ancak bu sene için uygun olmayacağı yönünde kararlar alındıktan sonra bir sonraki iPhone modeline ertelendi.

Yani iPhone 14 modellerinin büyük ihtimalle hem Face ID hem de Touch ID ile birlikte geleceğini söyleyebiliriz. Aslında bu, şu sıralar gerçekten de büyük bir ihtiyaçtı. Nitekim sürekli olarak maske taktığımız şu dönemlerde Face ID sensörünü kullanmak gerçekten de deneyimi zorlaştıran detaylardan birisi.

iPhone 13 modelleri hakkında şimdiye kadar pek çok gelişmeye tanıklık ettik ve bazı sızıntılar gerçekten de ekran içi Touch ID sensörlerine odaklanıyordu. Buna karşın Apple'ın nasıl bir karar aldığına yönelik net bir sonuca varmak pek de kolay olmayacaktır.

Apple, Eylül 2021 tarihinde iki farklı etkinlik düzenleyecek gibi gözüküyor. Bu etkinliklerden birisinde (geçen seneki gibi bir gecikme olmazsa) iPhone 13 modelleri ile karşılaşmayı bekliyoruz ve tanıtım sırasında yeni modellerin neler sunduğunu daha net bir şekilde öğrenmeyi başaracağız.

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