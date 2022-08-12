Apple'ın iPhone 14 Üretim Hedefi Belli Oldu

Bloomberg'e göre Apple, akıllı telefon pazarındaki genel yavaşlamanın ortasında 2022'de iPhone satışlarında bir düşüş beklemiyor. Cupertino merkezli şirket, iPhone‌ için güçlü talebin devam etmesini bekliyor ve tedarikçilerinden 90 milyon iPhone 14 modeli yapmalarını istiyor. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki iPhone 13 üretimine eşit.

Apple, 2021 üretimine paralel olarak 2022 yılında toplamda yaklaşık 220 milyon iPhone üretmeyi bekliyor. Bloomberg ile konuşan kaynaklar, Apple müşteri tabanının hâlâ premium cihazlara para harcamaya istekli olması nedeniyle Apple'ın akıllı telefon pazarındaki gerilemeyi atlatabildiğini söyledi.

iPhone 14 Üretimi Yıl İçerisinde Artabilir

2021'den önce yeni "iPhone" lansmanlarında Apple'ın yaklaşık 75 milyon cihaz ürettiği görüldü. Şirketin ‌iPhone 13‌ modelleri için yüksek talep beklediği ve Apple'ın 2022 için bu hedef seviyeye bağlı kalması nedeniyle 2021'de 90 milyona yükseldi.

Standart ‌iPhone 14‌ modelleri için birkaç değişiklik beklenirken, üst seviye iPhone 14 Pro modelleri yeni bir çentiksiz tasarım (delik ve hap şeklinde kamera kesikleri ile), yükseltilmiş 48MP kamera, daha hızlı A16 işlemci özelliklerine sahip olacak.

Mevcut söylentiler, ‌iPhone 14 Pro‌ modellerinin iPhone 13 Pro modellerinden daha yüksek bir başlangıç ​​fiyatına sahip olabileceğini ve bu da 2022'de iPhone'ların ortalama satış fiyatını artırabileceğini gösteriyor.