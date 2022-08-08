Apple'dan iPhone 14 Üretiminde Beklenmedik Hamle

Tayvan'dan gelen yeni bir rapor, Apple'ın tedarikçilerine ilk iPhone 14 üretimini %5'ten fazla bir artışla 90 milyon adetten 95 milyona yükseltmelerini söylediğini söylüyor. Buna karşılık, önde gelen iPhone üreticisi Foxconn'un iPhone çalışanları için işe alım bonusunu önemli ölçüde artırdığı söyleniyor.

"Akıllı telefon pazarı durgun olabilir ancak Apple trendleri hâlâ alt üst ediyor. Apple son zamanlarda iPhone 14 serisi için toplam ilk siparişleri beklentinin üzerinde yaklaşık %5'lik bir artışla 95 milyona çıkardı."

Apple Bu Yıl iPhone Satışlarında Artış Bekliyor

Rapor, bu hamlenin hem Apple'ın bu yılki ürün grubuna yönelik talep üzerindeki iyimserliğinin hem de bileşen kullanılabilirliğindeki iyileştirmelerin bir sonucu olduğunu gösteriyor. Rapor, bir dizi önemli Apple tedarikçisinin, iPhone üretiminin en yoğun olduğu zaman diliminde ürünlerine olan talebin arttığından bahsettiğini söylüyor.

Ayrıca resmî adıyla Hon Hai Precision Industry Co. olarak bilinen Foxconn'un, seri üretim başladığında iPhone çalışanlarına büyük ölçüde artırılmış işe alım bonusları sunarak yanıt verdiği söyleniyor.

iPhone 13 mini'nin, standart modelin daha büyük ekranlı bir versiyonu olan iPhone 14 Max ile değiştirilmesinin satışları önemli ölçüde artırması muhtemel. Büyük ekranlı telefonları tercih eden ancak Pro özelliklerine ihtiyaç duymayan ve Pro fiyatlarını ödemeye istekli olmayan pek çok kişi var.