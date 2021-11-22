Apple iPhone 14 USB-C ile Gelebilir

Apple, son yıllarda artan bir USB-C baskısı ile karşı karşıya iken, iPhone 14 ailesinden bazı modellerin söz konusu konnektör ile çıkış yapabileceği iddia ediliyor. Söz konusu sızıntılar ışığında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max USB-C konnektörü ile gelebilir.

iPhone 14 Pro Serisi USB-C ile Gelecek

Bildiğiniz üzere her yeni modelin çıkışından önce USB-C konnektörüne yönelik sızıntılara tanıklık ediyoruz ve açık konuşmak gerekirse her bir model, nihayetinde Lightning ile kutudan çıkıyor. Öte taraftan bu sefer bazı önemli farklılıkların söz konusu olduğunu görmek gerekiyor.

Öncelikli olarak Avrupa Komisyonu'nun almış olduğu evrensel konnektör kararını hatırlayalım: Şirket bir noktadan sonra yeni modellerinde USB-C bağlantısı kullanmak zorunda kalacak ve bunu birden yapmak yerine, kademeli bir geçiş sağlamak isteyebilir.

Ayrıca yeni modeller artık her zamankinden daha güçlü ve Lightning, USB-C portunun sağladığı avantajların gerisinde kalıyor. Yeni bir sızıntı ise, kademeli geçişin ilk adımlarında iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin yer alacağını işaret ediyor.

Bu durumda iPhone 14 Mini ve iPhone 14 hala Lightning ile gelecek gibi gözüküyor ancak USB-C standartını gerçekten de isteyen kullanıcılar, iPhone 14 Pro ya da iPhone 14 Pro Max alarak yola devam edebilecekler. Yine de bu iki modelin herkes için rahatça erişilebilir bir model olmadığını unutmayın. Yani Apple bazında USB-C'nin kullanım alanlarının yaygınlaşması bir süre daha vakit alacaktır.

USB-C Neden Önemli?

USB Type-C son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan ve aygıtınızı şarj etmekten güç çıkışı sağlamaya, cihazlar arasında hızlı veri aktarım imkanından video çıkış desteğine kadar yeni nesil USB standartıdır. Nitekim bu konnektörü son zamanlarda akıllı telefonlarda, tabletlerde, giyilebilir aksesuarlarda, bilgisayarlarda ve diğer pek çok elektronik üründe görmeye başladık.

USB-C konnektörünün ardında evrensel uyumluluk üzerine yüklenen bir hedef var. Bu sayede yalnızca tek bir kablo ile bilgisayarınızı, akıllı telefonunuzu, tabletinizi, kablosuz kulaklığınızı ya da diğer elektronik cihazlarınızı şarj edebilmeniz veya çalıştırabilmeniz isteniyor.

Bilgisayarda sık sık yaptığımız işlemlerden biri olan harici bir cihazdan bilgisayarımıza fotoğraf, video, belge aktarırken şikayet ettiğimiz dosyanın yavaş iletilmesi sorunu USB Type-C ile çözülüyor. Şu anda evimizde, iş yerinde kullandığımız çoğu bilgisayarın köşe noktalarını süsleyen USB portlarına kıyasla 2 katlık bir hızdan bahsediyorum. Boyutu GB’lara varan filmleriniz, müzik arşiviniz, videolarınız, belgelerinizi birkaç dakika içerisinde yedekleme şansına sahipsiniz. Tabii ki harici cihazın USB Type-C girişine sahip olması ek bir yarar sağlayacaktır.

USB Type-C sadece hızlı veri aktarımına izin vermiyor; cihazlarınızı hızlı şarj etmenizi de sağlıyor. Şu anda oldukça pahalı olan USB Type-C bağlantısına sahip aygıtlardan birine sahip değilseniz bile telefonunuzu USB portu üzerinden şarj ediyorsanız farkı hissedeceksiniz. USB Type-C’nin yüksek güç değeri sayesinde kablo üzerinden aktarılan enerji miktarı daha yüksek olduğundan artık prize daha az ihtiyaç duyacaksınız.