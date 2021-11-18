Apple iPhone 14 Wi-Fi 6E Desteği ile Gelecek

iPhone 13 modellerinin çıkışından bu yana kısa bir süre geçmiş olsa da, şimdiden iPhone 14 ailesi hakkındaki çeşitli sızıntılara ve raporlara tanıklık etmeye başladık. Bu raporlardan en yenisine göre Apple iPhone 14, Wi-Fi 6E desteği ile kutudan çıkacak.

iPhone 14 Wi-Fi 6E Desteği Sunacak: Ne İşe Yarayacak?

Apple şu anda iPhone 13 ve iPad Pro (2021) serisi gibi güncel cihazlarında 802.11ax Wi-Fi 6 standartını kullanıyor. Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ming-Chi Kuo, şirketin önümüzdeki sene tanıtacağı yeni iPhone 14 serisinde Wi-Fi 6E standartına geçiş yapacağını işaret ediyor.

Wi-Fi 6 da dahil olmak üzere mevcutta kullanılan tüm standartlar 2.4 GHz ve 5 GHz radyo bantlarını kullanır. Wi-Fi 6E ise 6 GHz bandında çalışabilen bir teknolojidir. Yeni standart Wi-Fi 6 ile benzer bir şekilde çalışsa da, örtüşmeyen bazı ek kanallar sunuyor.

Wi-Fi Alliance'ın da ifade ettiği gibi Wi-Fi 6E, 14 adet ek 80 MHz kanala ve 7 adet ek 160 MHz kanala izin verir. Bu kanallar birbirleri ile örtüşmez ve bu da çok sayıda ağın çalıştığı alanlarda ve bölgelerde tıkanıklığın azalmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle Wi-Fi 6E, 6 GHz üzerinde çalışabilen bir Wi-Fi 6 standartıdır.

Sonuç olarak daha yeni ve daha hızlı kablosuz ağ her zaman harikadır. Her zaman olduğu gibi Wi-Fi 6E modemler ve cihazlar da önceki nesil Wi-Fi standartları ile geriye dönük olarak uyumludur. Örneğin Wi-Fi 6E ile kutudan çıkan bir akıllı telefon alıp onu Wi-Fi 6 ya da Wi-Fi 5 modeme bağlayabilirsiniz.

Ya da Wi-Fi 6E modem alıp onu eski standartları destekleyen akıllı telefonlarda, tabletlerde ya da dizüstü bilgisayarlarda kullanmaya devam edebilirsiniz. Öte taraftan Wi-Fi 6E'nin gerçek gücünden yararlanmak istiyorsanız, hem yönlendiricinizin hem de cihazınızın Wi-Fi 6E ile uyumlu bileşenlere sahip olması gerekir. Eğer değillerse, yukarıda bahsettiğimiz hızların herhangi bir anlamı kalmayacak.