Apple, iPhone 15 Pro Maliyetini Azaltmak İstiyor: İşlemci Performansı Düşürülebilir!

Apple, verimlilikteki potansiyel ödünlere rağmen masrafları azaltmak amacıyla iPhone 15 Pro işlemcisi için daha uygun maliyetli bir üretim sürecini benimseyebilir.

Şirket, TSMC'nin 3nm üretim süreci kullanılarak üretilen ve A16 Bionic için kullanılan önceki 4nm sürecine kıyasla gelişmiş hız ve diğer avantajlar vaat eden A17 Bionic işlemcisini tanıtmayı planlıyor.

Söylentiler, gelecek yılın cihazları için A17 işlemcinin TSMC'nin N3E sürecini kullanabileceğini ve verimlilik yerine maliyet etkinliğine öncelik verebileceğini gösteriyor. Bu hamle, bu yılki ve gelecek yılki A17 Bionic işlemcileri arasında performans ve güç verimliliği açısından farklılıklara yol açabilir.

Apple Daha Az Maliyetle Performansı Dengelemeye Odaklanabilir

Apple'ın Aralık 2020'den itibaren tam ölçekli üretim için TSMC'nin 3nm işlemcilerini sipariş ettiği bildirilmişti. N3B süreci gelişmiş performans ve verimlilik sunarken, N3E süreci performans ve maliyeti dengeliyor.

Apple bu yaklaşımla ilerlerse, şirketin tasarım kusurlarını sonraki modellerle ele aldığı iPhone 6 serisiyle ilgili önceki planlaması tekrarlanabilir.

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