Söylenti: Apple, iPhone 15 ve iPhone 16'da Touch ID Sistemini Değiştirecek

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, iPhone 14 sonrası ekran üstü Touch ID'li yeni bir iPhone modeli piyasaya sürmeyi düşünmüyor.

Analist Kuo çarşamba günü attığı tweet'te daha önce bahsedilen ekrana gömülü parmak izi algılama teknolojisinin en erken 2023'ten itibaren iPhone'larda kullanılmaya başlanacağını iddia ediyor. Kuo'nun tedarik zinciri bilgileriyle ilgili son anketinin sonuçlarına göre Apple, Touch ID'li yeni bir iPhone çıkarmayacak. Kuo, "iPhone'da maskeli Face ID'nin şu anki hâliyle bile harika bir biyometrik çözüm olduğunu" belirtiyor.

I previously predicted iPhones would support under-display fingerprint sensing/Touch ID in 2023 at the earliest. But the latest survey indicates new iPhones in 2023 & 2024 may not adopt under-display Touch ID. Face ID with a mask on iPhone is already a great biometrics solution. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2022

Apple'ın Touch ID Planları

Ekran altına gömülü parmak izi sensörleri üzerinde uzun süredir dedikolar dönüyordu. 2021'e kadar Apple'ın bu özelliği test ettiğine dair söylentiler mevcuttu. Kuo, daha önce Eylül ayında "iPhone 15" in ekran içi parmak izi okuyucuya sahip olacağını düşündüğü bir tweet atmıştı. O zamanlar bu iddialar pek dikkate alınmasa da görünüşe göre Apple uzun yıllardır test ettiği özelliği sonraki iPhone'larda hayata geçirecek.

iPhone 14'ün çıkışından sonra 15 ve 16 için belli bir süre bekleyeceğimiz göz önünde bulundurulduğunda planların değişmesi elbette muhtemel.

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