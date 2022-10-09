Apple iPhone 5c'yi Emekliye Ayıracak

Apple'ın belki de en farklı tasarımlarından biri olna iPhone 5c serisi, ilk tanıtıldığı günlerde özellikle renk seçenekleriyle dikkat çekmişti. 2013 yılında piyasaya sürülen telefon, iPhone 5s kadar başarıya ulaşamadı. Eski telefonlara yönelik emekliye ayırma kararına iPhone 6 ile başlayan Apple, iPhone 5c'yi de emekliye ayıracak.

İlk defa 2020 Ekim'de "vintage ürün" olarak nitelendirilen iPhone 5c için önümüzdeki günlerde tüm teknik destek kesilecek. Apple'ın bu kararı almasının altında artan teknik destek masraflarının yattığı düşünülüyor. Uygun fiyatlı iPhone modeli olarak karşımıza çıkan iPhone 5c, bu şekilde tarihe karışacak.

Emekliye Ayrılacak Olan Çok Apple Ürünü Var!

Apple'ın geçmişe yönelik temizleme çalışmasının üçüncü nesil iPad mini ile devam etmesi bekleniyor. 2014 yılında piyasaya sürülen tablet, geçirdiği 7 yıllık serüvenin ardından birçok kullanıcının hayatını kolaylaştırmıştı. Apple'ın bu kararlarının arkasındaki bir diğer neden, uygun fiyatlı cihaz politikasının yavaş yavaş yerini iPhone SE gibi modellere bırakması olabilir.

Plastik tasarımıyla dikkat çeken iPhone 5c, özel olarak uygulanan taksit kampanyaları ile herkesin iPhone'a erişmesi için tasarlanmıştı. Fakat düşük satış rakamları nedeniyle Apple bir daha "c" serisinden telefonlar üretmeyi bıraktı. Şu an uygun fiyatlı Apple ürünleri olarak SE modelleri öne çıkıyor.