Apple, iPhone 6s’in 'Güç Sorunu' İçin Onarım Programı Başlattı

Bugünlerde iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modellerindeki bir bileşen arızası nedeniyle, bazı cihazlarda aniden açılmama sorunu yaşandığı belirtiliyor. Apple da bu arızayı ücretsiz olarak gidermek için bir onarım programı başlattı.

Teknoloji devi, telefondaki tam olarak hangi parça ya da parçaların bu arızaya sebep olduğunu açıklamadı ancak sorunun sadece Ekim 2018 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında üretilen cihazlarda görüldüğünü duyurdu.

Yani bu, Apple’ın iPhone XS ve iPhone XR’ı duyurmasının ardından ABD’de iPhone 6s üretimini sonlandırmasında hemen sonrasına denk geliyor. Ancak Bloomberg’in de belirttiği gibi, Hindistan gibi bazı pazarlarda iPhone 6s satışlarına devam edildi.

Eğer iPhone 6s’iniz nispeten yeniyse ve bir gün aniden açılmazsa, onarım programının resmi sayfasında cihazınızın seri numarasını kontrol ederek ücretsiz onarımdan faydalanıp faydalanamayacağınızı öğrenebilirsiniz. Ancak Apple’ın, “onarım programının, cihazın satın alındığı ülke ya da bölge ile sınırlandırılabileceği” konusunda bir uyarıda bulunduğunu da belirtelim.

Yani iPhone 6s’inizi yurtdışından aldıysanız onarım programından faydalanmanız zor gibi görünüyor. Eğer cihazınız onarım programına uygunsa fakat siz cihazınızı çoktan tamir ettirdiyseniz de endişelenmenize gerek yok. Bu durumda tamir masrafınızı size geri ödemesi için Apple ile iletişime geçebilirsiniz.

Apple’ın iPhone 6s onarım programı, söz konusu sorunlara sahip tüm cihazlar için, cihazların satın alınmasından 2 yıl sonrasına kadar geçerli. Dolayısıyla program 2021’e kadar devam edecek gibi görünüyor.