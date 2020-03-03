Apple iPhone 9 Göründü! Karşınızda Beyaz iPhone SE 2

Küçük ekranlı iPhone sevenlerin merakla beklediği model Apple iPhone 9, çok yakında tanıtılacak. Etkinlik gününe az bir zaman kala iPhone 9 canlı olarak görüntülendi.

iPhone SE, küçük ekranlı, taşıması ve tek elle kullanması kolay olan popüler bir modeldi. iPhone SE’nin ikinci nesli iPhone SE 2, iPhone 9 olarak karşımıza çıkacak. Apple’ın 31 Mart’ta düzenlemesi beklenen etkinliğinde iPhone 9 modelini göreceğiz. Etkinliğe az kala beyaz iPhone 9 olduğu iddia edilen bir telefon görseli paylaşıldı. Paylaşılan fotoğraf oldukça net ancak sadece arkadan çekilmiş. Telefonun tek kameraya sahip olacağı ve tasarımının iPhone 8’e benzeyeceğini görüyoruz.

iPhone 9 Özellikleri

iPhone SE 2 (iPhone 9), iPhone 8 ile aynı tasarım, aynı ekran ve boyutlara sahip olacak. 4.7 inç ekran, LCD olacak. LCD ekranlı son iPhone modeli de olabilir. Apple’ın 2020 iPhone’larla tamamen OLED’e geçmesi bekleniyor. Sadece ekran tarafında değil, kamera ve biyometrik güvenlik sisteminde de yenilik mevcut değil. Arkada tek bir kamera, Face ID yerine Touch ID (ana ekran tuşuna gömülü) olacak.

iPhone 9 Fiyatı

iPhone 9 özelliklerine ilişkin bildiklerimiz bunlarla sınırlı. iPhone 9 fiyatına gelince, iPhone 9 64GB fiyatı 349 dolar, iPhone 9 128GB 449 dolardan satışa sunulacak söylentisi var. iPhone 9, Amerika’da en ucuz/uygun fiyatlı iPhone olacak. iPhone 9’un çıkış yapmasıyla iPhone 8’in satıştan kaldırılacağı da söylentiler arasında.