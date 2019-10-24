Apple iPhone 9 mu Geliyor?

Bazı yeni söylenti ve iddialar, Apple tarafından 2020 yılında uygun fiyatlı bir iPhone modelinin piyasaya sunulabileceğini işaret ediyor.

Şaşırtıcı olan tek şey uygun fiyatlı bir iPhone değil.

Apple iPhone 9 Önümüzdeki Sene Gelebilir!

Analistler tarafından Apple'ın geçmiş politikaları, piyasanın şu anki durumu ve mevcut iPhone serisi incelenerek yapılan derin bir araştırma, şirketin önümüzdeki sene uygun fiyatlı bir iPhone modeli ile karşımıza çıkabileceğini işaret ediyor.

Geçtiğimiz aylarda sürekli olarak gündeme gelen uygun fiyatlı modelin, iPhone SE 2 olarak adlandırılacağı iddia ediliyordu. Ancak aradan geçen süreçten bu yana fiyatlandırma, boyut ve potansiyel adlandırma ile ilgili daha çok bilgi ortaya çıktı.

Yeni iPhone, muhtemelen 'iPhone SE 2' ya da 'iPhone S' olarak değil, iPhone 9 olarak adlandırılacak. Evet, garip bir seçim.

Asya tedarik zincirinden ortaya atılan iddialar ise Apple'ın LCD panel üretimi için yoğun anlaşmalar yaptığını ve gelecek yılın başında piyasaya çıkması planlanan uygun fiyatlı bir iPhone modelinin olduğunu işaret ediyor. iPhone 9 olarak adlandırılma ihtimali olan bu model 4,7 inç ekran boyutuna sahip olacak. Touch ID teknolojisine sahip olacak modelin bunu ekrandan mı yoksa home tuşundan mı yapacağı bilinmiyor.

iPhone 8 modelinin yerini alacak olan bu modelin 399 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağı da iddiaların arasında bulunuyor. Yeni model ile 2020 yılının ilk yarısında, belki de ilk çeyreğinde karşılaşmayı bekleyebiliriz.