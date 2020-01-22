Apple, iPhone 9 Üretimine Başlıyor! Tarih Verildi

Apple, uygun fiyatlı iPhone modelinin üretimine başlıyor. iPhone 9'un üretime başlanılacağı tarih belli oldu. Gelin hep beraber iPhone 9 modeli nasıl olacak yakından bakalım.

iPhone 9 Üretimi Şubat'ta Başlıyor!

iPhone 9'un Şubat ayında üretime başlanılacağı açıklandı. Apple iPhone 9 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket iPhone SE 2 yerine iPhone 9'u piyasaya sürecek. Gelen sızıntılara göre iPhone SE 2 modeli piyasaya sürülmeyecek. Bazı kaynaklar iPhone 9 ve iPhone SE 2'nin iki farklı cihaz olacağını söylemekte. Bazı kaynaklar ise tek bir cihazın piyasaya sürüleceğini söylemekte.

Yeni uygun fiyatlı iPhone modeli Mart ayında tanıtılacak ve kullanıcılar yeni modeli merak içerisinde beklemekte. iPhone 9'un A13 Bionic yonga setinden güç alacağı ve 4.7 inç ekrana sahip olacağına kesin gözüyle bakılmakta. Cihazda Touch ID teknolojisin bulunacağı söylenmekte. Hemen aşağıdan iPhone 9'un render görseline ulaşabilirsiniz.

Render görselinde cihazın bir adet arka kamera sensörüne sahip olacağı görülmekte. Apple'ın uygun fiyatlı iPhone modeli hakkındaki sızıntıların gelecek haftalarda gelmesi beklenmekte. Cihaz hakkındaki detayların Mart ayına kadar belli olacağını tahmin etmekteyiz. Sizler iPhone 9 hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!