Apple, iPhone Alışkanlıklarında Değişikliğe Gidebilir

JP Morgan analistleri tarafından yayınlanan yeni rapor, Apple tarafında yapılacak önemli strateji değişikliklerini işaret ediyor.

Yılda İki Defa Olacak

Çıkışından bu yana sonbahar aylarında lanse edilen iPhone modelleri yakın bir zamanda bu stratejiden kopabilir. Yeni raporlar, şirketin yılda iki defa iPhone tanıtımı yapacağını işaret ediyor. Bu altı aylık süreçler içerisinde yükseltmelere yol açacakken aynı zamanda yıl boyu ürün tanıtan rakipler ile rekabeti kolaylaştıracak.

Konu hakkında açıklama yapan JP Morgan Analisti Smaik Chatterjee, "Tedarik zincirinde ortaya çıkan bilgileri göz önüne alarak, Apple'ın 2021 yılının ilk yarısında iki model ve ikinci yarısında iki model tanıtmayı düşündüğünü söyleyebiliriz." dedi.

Bu lansman döngüsündeki ana değişikliğin rakipler olduğunu söylemek mümkün. Samsung ve Huawei gibi markaların aksine Apple yılda bir kez ürün yayınlar. Bütçeye yönelik ürünler satmadığı için bu tek tanıtım, yıl boyu sağlayacağı gelirin önemli kısmını oluşturur.

Eğer iddialar doğru ise bu değişiklikle 2021 yılında karşılaşacağız. 2021 yılının ilk yarısında iki model karşımıza çıkacakken, ikinci yarısında iki model daha tanıtılacak. Bu iki tanıtım arasında ise altı ay süre olması bekleniyor.