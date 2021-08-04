Apple'ın iPhone Çentik Tasarımından Kurtulmak İçin Çılgın Fikri Var

Apple, iPhone çentik tasarımından kurtulmak için çılgın planını hayata geçirmek istiyor. Akıllı telefon üreticileri, kullanıcılar için daha kullanışlı tasarımların peşinde koşarken teknoloji devinden de önemli bir adım geldi.

Her akıllı telefon üreticisi, kullanıcıların karşısına mükemmel bir tasarımla çıkmak istiyor. Apple, Android işletim sistemli akıllı telefon üreticilerinin ekranda yer kaplayan kamerayı ortadan kaldırmak için gösterdiği çabaları göz önünde tutarak çentikten kurtulmaya çalışıyor ancak kimse bundan tam olarak kurtulamıyor.

Kameranın görmezden gelinemeyecek varlığı çoğu akıllı telefon üreticisi için sorun olmaya devam ediyor olsa da mobil sektörde şu an ekran altı kamera çalışmalarına ağırlık verilmiş görünüyor. Örneğin Galaxy Z Fold 3'ün ekran altı kameraya sahip bir telefon olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

ZTE de ekran altı kameralı 2 cihaz piyasaya sürdü ve diğer Çinli akıllı telefon üreticileri de senelerdir benzer tasarımlar üzerinde çalışıyor.

Apple, iPhone Çentik Tasarımından Nasıl Kurtulacak?

Apple'ın iPhone 13'ü daha küçük çentiğe sahip ilk iPhone olacak ancak şirket, bileşenleri ekran altına almak için her türlü çözümü değerlendiriyor.

Geçen birkaç hafta içinde sensörlerin akıllı telefon ekranından 2D ve 3D bilgi nesneleri taramasını sağlayacak Apple'ın birkaç patenti ortaya çıktı. Bu, yeni iPhone'ların ekrandan parmak izi okumasına veya yüz taramasına olanak tanıyabilir. Bütün bunlar gelecekteki iPhone'ların hem Face ID hem de Touch ID'yi desteklemesini mümkün kılacak bir teknoloji olarak görülüyor. Apple, iPhone çentiğinden bu şekilde kurtulacak.

11.073.712 numaralı patent, 10 Nisan 2018 tarihinde başvurusu yapıldıktan sonra 27 Temmuz 2021'de Apple'a verildi. Bu patent, teknoloji devinin bir ekran aracılığı ile parmak izi okumasına olanak sağlayan teknolojisini açıklığa kavuşturuyor. Aynı teknoloji hem iPhone'lara hem MacBook'lara hem de diğer Apple cihazlarında görülebilir.

Apple, 20 Temmuz'da 11.067.884 numaralı patenti aldı. 712 gibi 884 de 2D ya da 3D nesneleri ekrandan taramayı mümkün kılan teknolojiyi tanımlıyor.

Her iki patentte de Apple'ın iPhone çentik tasarımından kurtulması için etkili bir adım atacağını gösteriyor. Bu patentlere göre sensörler ekranda yer kaplamadan işlevselliğini sürdürebilecek.

Şirket, Mayıs 2020'de 11.079.797 numaralı patenti aldı. 712 ve 884 gibi bu patent de Apple'a sensörleri ekran altına yerleştirmenin yeni bir yolunu sunuyor ama 712 ve 884'ten farklı olarak görüntülerin ekran altından alınmasını sağlıyor. Bu yenilikte Touch ID yerine Face ID hedefleniyor.

Patentte iki farklı yöntem yer alıyor. Bunlardan ilki, kamera veya sensöre ihtiyaç olduğunda bir pencerenin açılmasından geçiyor. Patente göre periskop kamera kullanılabilir.

İkinci seçenek ekranı döndürmekten geçiyor. Face ID gibi ön sensörlerin devreye girmesi gerektiğinde ekrandaki içerikler de buna göre hareket edebilir ve kullanıcı deneyimi böylece olumsuz etkilenmemiş olur.