Apple 2023'te iPhone Destekli Kalem Piyasaya Sürebilir

2007 yılında akıllı telefonlarda kalem kullanmakla ilgili bir soruya Apple'ın kurucusu Steve Jobs "Kim kolayca kaybedebileceğin bir kalemi ister ki?" demişti. 15 yıl aradan sonra bir rapora göre Apple, iPhone modellerini destekleyecek bir Apple Pencil'ı piyasaya sürüyor.

The new Apple Pencil even supported the iPhone, but the project was terminated closer to launch. It is said that more than one million levels had been stocked at that time, and now they should all be scrapped.(2/2)



source: https://t.co/EB3sCjM6Og