Apple 2023'te iPhone Destekli Kalem Piyasaya Sürebilir

2007 yılında akıllı telefonlarda kalem kullanmakla ilgili bir soruya Apple'ın kurucusu Steve Jobs "Kim kolayca kaybedebileceğin bir kalemi ister ki?" demişti. 15 yıl aradan sonra bir rapora göre Apple, iPhone modellerini destekleyecek bir Apple Pencil'ı piyasaya sürüyor.

The new Apple Pencil even supported the iPhone, but the project was terminated closer to launch. It is said that more than one million levels had been stocked at that time, and now they should all be scrapped.（2/2）



source: https://t.co/EB3sCjM6Og — DuanRui (@duanrui1205) November 24, 2022

Bilgi, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan geliyor ve sızıntının kaynağı ise Twitter'dan DuanRui. Aktarılan bilgilere göre Eylül etkinliği sırasında Apple ekran kalemini ekrandan çalıştırmak için bir çip kullanarak, basınç algılama ve pil gerektirmeyen, yaklaşık 49 dolar fiyatlı, Maker kod adlı, Samsung S-Pen'e benzer yeni bir Apple Pencil'ı piyasaya sürecekti.

Apple Eylül Ayında Apple Pencil'i Tanıtmayı Planlıyordu

Rapora göre yeni Apple Pencil, iPhone'larla destekli olarak çalışacaktı ancak proje lansmana daha yakın bir zamanda sonlandırıldı. Weibo'daki rapora göre Apple, bir milyondan fazla birim üretmişti. Apple bu ürünü henüz duyurmamış olsa da çalışan AirPower prototipleri (RIP) bulunduğundan gelecekte görmemiz mümkün.

Bu ürünün nasıl çalışacağı ve kimler için üretileceği konusunda da pek çok soru var. Örneğin kullanıcıların birinci nesil Apple Pencil'ı kullanmak için bir adaptör satın alması gerektiğinden bu, iPad 10 için mükemmel bir seçenek olabilir.

Ayrıca bu söylentiye göre Apple Pencil, iPhone ile uyumlu olarak çalışacaksa Apple bunun için ekstra bir kılıf hazırlayacak mı? Daha sonraki ürünlerde Apple ürünlerine iliştirilmiş mi olacak? Şimdilik bu soruların cevabı bilinmiyor ancak Apple'ın bu proje üzerinde hâlâ çalıştığı tahmin ediliyor.