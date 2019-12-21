Apple, Iphone fotoğrafçılığını başka bir seviyeye taşıyor.

iPhone için üretilen lisans programı (MFİ) ile üçüncü taraf kamera aksesuarlarının desteklenmesi hedefleniyor.

Şu anda harici flaş aksesuarları kullanılabiliyor. Ancak bunun için Bluetooth ile telefonu ve flaş aksesuarını birbirine bağlamak gerekiyor. Bunun haricinde flaş aksesuarını telefondan kontrol edebilmek için, aksesuar üreticisinin uygulamasını indirmeniz gerekiyor.

Yeni nesil MFİ destekli telefonlarda ise aksesuarlar doğrudan iPhone ile uyumlu halde üretiliyor. Kullanım için ne bir Bluetooth bağlantısı ne de program indirmeniz gerekmiyor. Bunun yanı sıra, bu yıl piyasaya sürülen iPhone 11 ve İphone 11 Pro telefonlarında kamera düğmesi ile kamera uygulaması otomatik açılıyor ve fotoğraf modundayken düğmeye uzun basmanız durumunda otomatik olarak video kaydı alınıyor. Hatırlarsanız iPhone 11 serisine kadar kamera modunda video çekebilmek için, video moduna geçmeniz gerekiyordu.

Apple 2019’da Başka Hangi Yeni Özellikleri Ekledi?

Gece modu bu yıl kullanıcılar tarafından en çok beğenilen özelliklerden birisi oldu. Gece modu, karanlık ya da az ışıklı ortamda flaşsız fotoğraf çekmeyi mümkün kılıyor. Gece modunun yanı sıra Apple, 2019 yılı içinde üretilen telefonlarına ultra geniş bir kamera takarak Deep Fusion’ı kullanıcılarına tanıttı.

2020 yılı için ise Apple’ın telefonlarına ToF eklemesi bekleniyor. ToF; uçuş zamanı sensörü, kızılötesi ışığın bir nesneden sekerek telefona dönmesi için geçen süreyi ölçüyor. Bu sayede çekilen fotoğraflarda arttırılmış gerçeklik özelliği en üst seviyeye taşınabilir.