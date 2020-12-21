Apple, iPhone'u Güvende Tutmak İçin Bunları Öneriyor

Apple, iPhone'u güvende tutma kılavuzu yayınladı. Yenilenen kılavuz dahilinde herhangi bir Apple cihazınızın güvenliğini kontrol edebilir veya üçüncü taraf uygulamalara verdiğiniz izinleri gözden geçirebilirsiniz.

Apple, iOS14 ile gizlilik politikalarını güncelledi ve kullanıcıların cihazları, verileri ve hesap ayrıntılarını korumasını kolaylaştırdı. Şirket yakın zamanda "Kişisel Güvenlik Risk Altındayken Cihaz ve Verilere Erişim" adlı kapsamlı bir kılavuz yayınladı.

Apple'dan iPhone'u güvende tutma kılavuzu

Apple'ın yayınladığı son güvenlik kılavuzunda; kullanıcıların hangi cihazların ve hizmetlerin Apple hesabıyla ilişkili olduğunu nasıl kontrol edebileceğini, Face ID'yi nasıl inceleyebileceğini ve hesap güvenlik ayarlarını nasıl gözden geçirebileceği hakkında detaylı bilgilendirilmede bulunuldu. Biz de Apple'ın kılavuzunda yer alan güvenlik önlemlerini sizler için özetledik:

Apple hesabıyla ilişkili olan cihazları tespit etme

Apple Hesabınızla hangi aygıtların ilişkilendirildiğini kontrol etmenin birkaç yolu bulunuyor. Apple'ın önerdiği evrensel yöntem ise appleid.apple.com adresini ziyaret etmek ve Apple kimliğini kullanarak oturum açmak. Bununla birlikte iPad, iPhone veya Mac cihazınız elinizin altında ise, bağlı cihazları buradan da kontrol edebilirsiniz.

iPhone veya iPad'inizde Ayarlar'a gidin ve Ayarlar sayfasının üstünden Adınız'a dokunun. Ardından Aile Paylaşımı seçeneğinin olduğu bölüme göz gezdirin.

iPhone, iPad, Mac'te kullanılan Apple Kimliği güvenlik ayarlarını gözden geçirme

Apple Kimliğinizin hangi ayarlara sahip olduğunu merak ediyorsanız, appleid.apple.com adresinde oturum açın. Güvenlik bölümüne gidin ve bu ekran herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol edin. Bu ekranda ayrıca 2FA kimlik doğrulaması gibi diğer birkaç güvenlik ayarını da kontrol edebilirsiniz.

Face ID veya Touch ID erişim ayarlarını gözden geçirme

iPhone ve iPad'de kullandığınız Face ID ve Touch ID gibi güvenlik özelliklerini kontrol etmenizde fayda var. Bunun için Ayarlar -> Yüz Kimliği ve Parola veya Dokunmatik Kimlik ve Parola seçeneğine gidin. Mac'te ise Sistem Tercihleri -> Touch ID'ye giderek güvenlik ayarlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

Apple'ın yayınladığı belgede, kullanıcıların başka birinin kendi hesaplarına veya cihazlarına erişimi olup olmadığına yardım edecek bir kontrol listesi de yer alıyor. Apple, üçüncü taraf uygulamaların belirli bilgileri toplamak için kullanılabileceğine vurgu yaparak bilinmeyen üçüncü taraf uygulamaları ve yapılandırma profillerinin silinmesini tavsiye ediyor.