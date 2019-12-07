Apple, iPhone ile Konumunuzu Neden Takip Ediyor?

Güvenlik araştırmacısı Brian Krebs, iPhone 11 Pro ve buna ek olarak iPhone 11'de Konum Servislerini devre dışı bıraksanız bile Apple'ın konumunuzu kontrol ettiğini keşfetti. Bunu veri takibi olarak nitelendiren kullanıcılara ise Apple'dan yanıt gecikmedi.

İlk olarak Brian Krebs tarafından keşfedilen ve kısa sürede sosyal medyada tartışılan bir konu haline gelen iPhone'lardaki konum takibini kapatsanız dahi arkada çalışmaya devam ediyor. Bu durum garip gelebilir ancak Apple bunu “beklenen davranış" olarak nitelendiriyor.

iPhone 11 ve iPhone 11 Pro'da ortaya çıkan bu hassasiyetin Ultra Geniş Bant (UWB) adı verilen U1 yongasından kaynaklandığı ortaya çıktı. TechCrunch'a konuşan Apple, UWB'yi bazı düzenleyici kullanım sınırlamalarına tabi bir endüstri standardı olarak tanımladı. Apple sözcüsünden gelen açıklama şu şekilde:

"iOS, ultra geniş bantı devre dışı bırakamıyor ve düzenlemelere uymak, yasak konumlarda olup olmadığını belirlemeye yardımcı olmak için Konum Servisleri'ni kullanıyor. Ultra geniş bant uyumluluğunun yönetimi ve konum verilerinin kullanımı tamamen cihaz üzerinde yapılıyor ve Apple, kullanıcı konum verilerini toplamıyor"

Apple Neden UWB'yi Tercih Ediyor?