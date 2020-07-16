Apple, iOS 13.6 ile iPhone'ların Pil Sorununu Çözdü mü?

Apple, iPhone’lar için iOS 13.6, iPad’ler için iPadOS 13.6 güncellemesini yayınladı. iOS 14 öncesi muhtemelen son sürüm olacak iOS 13.6, dijital araba anahtarı (CarKey) ve sağlık geliştirmeleri başta olmak üzere birtakım yenilik ve iyileştirmelerle geliyor. Peki, iOS 13.6 güncellemesi iPhone’ların pil ömrüne katkısı nasıl? iOS 13.6 pil testi videosu yayınlandı.

Eskiden Yeniye Tüm iPhone Modellerinde Test Edildi

Apple, dün tüm uyumlu iPhone’lar için iOS 13.6 güncellemesini yayınladı. Güncelleme öncelikle bazı çözülememiş hataları düzeltmeye odaklanıyor, ayrıca Apple News+ için birkaç önemli geliştirme getiriyor. iOS 13.5.1’in pil tüketimi kötü olduğundan bu güncelleme merakla bekleniyordu. Kullanıcılar, iOS 13.5.1’den iOS 13.6’ya geçiş yapmakta kararsız. Betalar dahil son iOS sürümlerini test eden YouTuber iAppleBytes, iOS 13.6 çalıştıran iPhone’ları teste tabii tuttu.

iOS 14 Beta Pil Ömrü Daha İyi!

Çok eski modellerden günümüze (Birinci nesil iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 7/8, iPhone XR, iPhone 11 ve 2020 iPhone SE) iPhone’lar Geekbench pil testine sokuldu. Tüm iPhone’lar için pil testi sonucu şaşırtıcı oldu. iOS 13.6 pil skorları iOS 13.5.1 ve hatta iOS 13.5 sürümüne kıyasla daha düşük çıktı. Pil sorunun iOS 13.6 güncellemesinde devam etmesi, iPhone 11 serisinin bile pil ömründe düşüş olması yazılımıyla övünen Apple’ı eleştiri yağmuruna tuttu. Apple Destek forumlarını pil sorunuyla aşındıran kullanıcılar son güncellemeyle de bekledikleri performansı alamadı. Şu anda betada olan iOS 14’ün pil tüketimi açısından daha başarılı olduğu belirtiliyor.