Apple, iPhone Kamerasını Geliştirmek İçin Şirket Satın Aldı

Yetersiz aydınlatma koşullarında görüntü iyileştirme üzerinde çalışan bir firma olan InVisage Tecnologies, Apple'a satıldı. Bir hayli sessizce gerçekleştirilen anlaşmanın henüz detayları hakkında kapsamlı bilgiye sahip değiliz. Ancak Apple şirketinin bu satın alımdaki amacının, iPhone kameralarıyla daha iyi gece çekimleri sağlamak ve kamera çıkıntısını ortadan kaldırmak olduğu ifade edildi.

Apple şirketinin web sitesinde belirtilenlere göre, yeni iPhone modellerinin düşük ışık çekimleri artık çok daha güzel olabilir. Çünkü InVisage Tecnologies şirketi tarafından geliştirilmiş olan "QuantumFilm Image Sensor” ile yetersiz ışıklarda gerçekleştirilen çekimler bir hayli kaliteli. Şirket tarafından geliştirilen sensör sayesinde kaliteli görüntüler yakalayabilen kameralar, kullanıcıların da dikkatini çekmeyi başarıyor. İşte Apple da bu sensörleri iPhone kamerasında kullanacak.

InVisage tarafından gelen açıklamada ise QuantumFilm şu şekilde açıklandı: “Bir QuantumFilm pikselinde ışık, renk filtresi aralığından geçerek, QuantumFilm tabakasındaki kuantum noktalarınca tespit edilirler. Metal kablolama, sensörün elektrik devresini temsil eder. Foto hassasiyete sahip katmanın yüksek seviyede konumlandırılmış olması, QuantumFilm pikselinin daha fazla fotonu tespit etmesini ve renkleri daha tutarlı şekilde yeniden üretmesini sağlar.”

Ayrıca yeni iPhone'lara koyulacak bu sensörle beraber Apple şirketi yeniden bir iç tasarım geliştirmek zorunda kalacak. Çünkü büyük bir sensör cihazın içerisine yerleştirilirse diğer parçaları sığdırmak bir hayli zor olacaktır.