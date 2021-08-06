Apple, iPhone Kullanıcılarının Galerisini Tarayacak!

Apple tarafından yapılan resmi açıklamalara göre şirket, çocuk istismarını önlemek ve bu tür görüntülerin yayılmasını engellemek adına iPhone, iPad, Mac ve Watch kullanıcılarının fotoğraf galerilerini taramaya başlayacak. Kısa sürede oldukça büyük takdir toplayan bu sistemle ilgili, bazı gizlilik endişeleri de gündeme gelmiş durumda.

Apple Çocuk İstismarına Yönelik Görüntüleri Tarayacak

Apple'ın duyurduğu sistem, galerinizdeki herhangi bir görüntü iCloud'a yüklenirken devreye girecek ve yüklenilen görüntüde herhangi bir çocuk istismarı işareti olup olmadığını kontrol edecek. Bu arada tarama işleminin gizliliğe yönelik herhangi bir tehdidinin bulunmadığı da özellikle vurgulanıyor.

Tarama, NCMEC tarafından sağlanan veri tabanı aracılığı ile gerçekleştirilecek ve sistem herhangi bir şekilde galerinizi görüntüleyemeyecek. Daha ziyade veri tabanındaki içerikler ile dijital imza üzerinden bir kıyaslama yapılacak ve veri tabanındaki içerikler ile eşleşme olup olmadığı kontrol edilecek.

Sistem tarama sırasında eşleşme yakalarsa öncelikli olarak Apple hesabını devre dışı bırakacak, sonrasında da NCMEC ve kolluk kuvvetleri ile iletişime geçecek. Apple güncellemenin iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 ve macOS Monterey ile sunulacağını açıkladı.

Çocuk istismarına yönelik önemli bir adım olan bu sistemin diğer markalar tarafından da kullanılmasını görmek isterdik. Peki siz Apple tarafından atılan bu adım hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.