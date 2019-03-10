Apple, iPhone’lar Hakkında 5 Yeni İpucu Videosu Paylaştı!

Apple, resmi YouTube kanalını sürekli olarak güncellemeye devam ediyor. ABD’li teknoloji devi, Apple Pay gibi çeşitli konularda kullanıcılarının işini kolaylaştıran öğretici ve ipucu niteliğinde videolar paylaşıyor.

Geçtiğimiz hafta Apple’ın resmi internet sitesinde 'yeni özellikler' adlı yeni bir sayfa açılmıştı. Yeni özellikler sayfasının ortaya çıkışından birkaç gün sonra ise Apple tarafından 5 yeni YouTube videosu paylaşıldı.

Söz konusu videolar sırasıyla, 'Bir uzmanla sohbet', 'Biniş kartınıza kolayca erişin', 'Mükemmel çekimi bulun', 'Yüzünüzü şifreniz olarak kullanın' ve 'Su dökülmeleri hakkında endişelenmeyin' başlıklarıyla bu hafta sonu Apple’ın YouTube kanalında ortaya çıktı.

Her biri 16 saniye ya da daha az süren bu 5 yeni videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Eğer bu ve benzeri daha fazla video izlemek ve daha fazla ipucu öğrenmek isterseniz Apple’ın YouTube kanalını takip edebilirsiniz.