Apple, iPhone'ları Birbirine Bağlamak için Uydu Fırlatacak

Apple yakın zaman sonra yörüngeye göndereceği uydu sayesinde iPhone modellerini ücretsiz şekilde birbirine bağlayarak, GSM operatörlerine ihtiyaç duymadan iletişim kurmalarını sağlayacağı iddia edildi.

Amerika'nın en önemli ekonomi mecralarından Bloomberg, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Apple'ın kendi uydu sistemlerini geliştirmek adına birçok uzay mühendisini bünyesine kattığını duyurdu. Yine aynı haberde, Apple bünyesine katılan mühendislerin gizli olarak yürütülen bir projenin içerisine dahil edildikleri ve Apple için bir uydu ekipmanları geliştirme amacında oldukları aktarıldı.

Bloomberg'e göre Apple, geliştireceği iletişim uydusu sayesinde iPhone modellerini birbirine bağlayacak güce ulaşacağı ve iPhone kullanıcılarının herhangi bir GSM operatörüne ya da internet bağlantısına sahip olmadan iletişim kurabilecekleri bir sistem geliştirmeye çalışıyor.

Aslında temelde Apple tamamen bir uydu geliştirmeye çalışmıyor; uyduyu baştan sona kendi geliştirmek uğraşında olmayan Apple, bunun yerine çeşitli anten sistemleri uydu üzerine yerleştirilecek dağıtıcılar ya da yeryüzüne yerleştirilecek alıcılar gibi farklı konular üzerinde araştırmalar yapıyor.

Apple'ın ortaya çıkarmaya çalıştığı teknoloji ise bir hayli zor bir durum ortaya çıkarıyor. Çünkü halihazırda kullanılan iletişim uyduları, önce yeryüzüne yerleştirilen bir merkezle iletişime geçiyor, ardından veriler bu merkezden telefonlara ulaştırılıyor. Apple ise aradaki merkezleri ortadan kaldırarak, telefonların uydudan direkt olarak veri alabilmesini sağlamaya yönelik çalışmalar üzerinde duruyor.