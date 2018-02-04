Apple, iPhone'ları Ücretsiz Değiştiriyor

Geçtiğimiz yıl Apple tarafından araştırma konusu olan servis dışı hatasına en sonunda tüm sorunları ortadan kaldıracak bir çözüm geldi. Özellikle iPhone 7 ve iPhone 6S'de görülen bu hatayı alan kullanıcılar, cihazlarını sorgusuz bir şekilde ücretsiz olarak değiştirme şansına sahipler.

Bu sorunu yaşayan cihazların garanti kapsamında değiştirildiğini ifade eden Apple, garanti kapsamında olmayan cihazlarına destek sağlamayacağını da belirtti. Bu konuda geçen seneden bu yana büyük eleştiriye maruz kalan Apple, en sonunda müşterilerini mutlu edecek gibi gözüküyor.

Operatör sinyalini göstermeyen ve ‘Servis Yok’ veya ‘No Service’ yazan cihazlarını ücretsiz bir şekilde değiştireceğini açıklayan ABD'li şirket, bu hizmeti tüm dünyada başlatmak istiyor. Bugünden itibaren hizmet verecek olan bu yenilik, yalnızca şu modeller üzerinde uygulanabilecek; A1660, A1679 ve A1780.

Ayrıca cihazın içerisinde kullanılan bir donanımdan dolayı böyle bir hata veren iPhone 7 ve iPhone 6S'ler için ülkemizde de bu hizmetin sunulacağı açıklandı. Eğer böyle bir sorun ile karşı karşıya kaldıysanız, Apple ile iletişime geçmeyi ihmal etmeyin. Ancak cihazınızın garantisinin olması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.