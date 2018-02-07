Apple, iPhone'ları Yavaşlayan Müşterilerine Para İadesi Yapacak

Eski model iPhone'ları bilerek yavaşlattığını itiraf eden Apple, müşterilerinin gönüllerini yeniden kazanmak için ne yapacağını şaşırdı. Gelen tepkiler üzerine ilk önce batarya değişim fiyatlarında indirime giden, ardından çeşitli güncellemeler yayınlayarak kullanıcı deneyimini artıran Apple, şimdi de para iadesi yapabileceğini belirtti.

Teknoloji dünyasına bomba gibi düşen itiraftan sonra adeta hedef tahtasına oturtulan Apple, bir yandan hakkında açılmış onlarca dava ile mücadele ederken, bir yandan da müşterilerinin gönüllerini kazanmanın yollarını arıyor.

Eski model iPhone'ları (iPhone 6, 6S, SE ve 7) planlı bir şekilde yavaşlatarak kullanıcılara model yükseltmeleri yönünde görünmez bir baskı uygulayan Apple, "Özür dileriz. Herhangi bir Apple ürününün kullanım ömrünü kasıtlı olarak kısaltacak veya kullanıcı deneyiminin kalitesini düşürecek bir şey asla yapmadık ve yapmayacağız" dese de, gerçeğin aslında böyle olmadığını cümle alem biliyor. Zaten Apple'ın çırpınması tam da bu yüzden olsa gerek.

Özür dilemek amacıyla yavaşlatmadan etkilenen iPhone'ların batarya değişim fiyatını 79 dolardan 29 dolara (Türkiye'de 129 TL) indiren Cupernito merkezli teknoloji devi, bir sonraki iOS güncellemesinde ise kullanıcıların, daha önceden zorunlu olarak uygulanan yavaşlatma özelliğini dilerlerse devre dışı bırakabileceklerini açıklamıştı.

Bununla sınırlı kalmayan Apple, şimdi de indirimden önce bataryasını eski fiyatı ödeyerek değiştiren kullanıcılara paralarını iade etmeye hazırlanıyor. Şirket, ABD'deki meclis üyelerine gönderdiği mektupta, pilini tam ücret ödeyerek değiştiren kullanıcılara para iadesi yapabileceğini belirtti.

iPhone Batarya (Pil) Durumunu Öğrenme

Peki, Apple'ın iPhone'unuzu yavaşlatıp yavaşlatmadığını nasıl öğrenebilirsiniz? İşte üç adımda bu sorunun cevabı: