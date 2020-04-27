Apple iPhone Mail Güvenlik Açığı Hakkında Açıklama Yaptı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden birtanesi olan Apple iPhone mail ile uzun bir süredir gündemdeydi. Birçok kişi kuruluşun yeterli güvenlik önlemleri almadığını söylüyordu. İşte konu ile ilgili tüm detaylar.

Güvenlik Apple gibi şirketler için her zaman en önemli detaylar arasında yer aldı. Bugüne kadar Apple reklamlarına bakıldığında daha çok güvenlik hakkında büyük konuşulduğu görülüyor. Şirket şimdi ise iPhone mail nedeniyle büyük bir tepki topladı. Güvenlik firması ZecOps tarafından yapılan analiz, güvenlik sorunlarının sanılandan çok daha büyük olduğunu gösterdi.

Apple iPhone mail açığı istismara neden olabilir

ZecOps saygın bir güvenlik şirketi olarak biliniyor. Kullanıcıların önemli bir bölümünün güvendiği bu firma iPhone mail ile ilgili açıklama yaptı. Onlara göre iPhone mail açıkları nedeniyle hacker faaliyeti yürüten kişiler kullanıcı bilgilerini istismar etti.

İddianın diğer tarafı olan Apple konuyla ilgili net bir açıklama yapmasa bile, iPhone mail üzerinden tespit edilen güvenlik açıklarının kullanıcıları istismar etmeye yetmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine karşı taraf olan güvenlik şirketi ellerinde kanıtlar olduğunu söyledi. iPhone ve iPad gibi cihazların bu tür açıklarla ele geçirilemeyeceği konusunda Apple çok ısrarcı.

Bu güvenlik açığının yaklaşık olarak 8 yıldır iPhone ve iPad modellerinde olduğu söyleniyor. Eğer güvenlik şirketi haklı çıkarsa ve bazı kullanıcılar istismar edilmişse, Apple büyük bir imaj zedelenmesine uğrayabilir. Sizce iPhone ve iPad modellerinin güvenlik duvarını aşmak mümkün mü? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.