Apple, iPhone Satın Almayı Kolaylaştıracak

Geçtiğimiz aylarda Apple Card ile karşımıza çıkan Apple, bu kartı alan kişiler için özel fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

iPhone Almak Kolaylaşacak!

Yeni bir finansman planı hazırlayan Apple, Apple Card sahiplerinin faizsiz taksitler ile iPhone almasına olanak sunacak. Söz konusu finansman planı kendi başına oldukça memnun edici olsa da dahası var. Şirket, Apple Store üzerinden bu kart ile yapılacak alışverişler için yüzde altı indirim yapılacağını da ekledi.

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Through December 31, get 6% Daily Cash back on iPhone, AirPods Pro, MacBook Pro, and more. Apply now. — Apple Card (@AppleCard) December 10, 2019

Söz konusu gelişmeler hakkında açıklama yapan Apple CEO'su Tim Cook, "Bu şekilde dönemsel ödemeler ile alışveriş yapmak isteyen pek çok kişi olduğunun farkındayız." dedi. Apple'ın attığı bu adımın amacının temel olarak durgunluk gösteren satışları canlandırmak olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm bunlarla birlikte Apple Card ülkemizde kullanımda değil. Benzer şekilde ülkemizde kredi kartı ile cep telefonu satın alımı da yasak durumda. Yani bu gelişmelerin şu aşamada bizi etkilemediğini söyleyebiliriz.