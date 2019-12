Apple, iPhone Satın Almayı Kolaylaştıracak

Geçtiğimiz aylarda Apple Card ile karşımıza çıkan Apple, bu kartı alan kişiler için özel fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

Yeni bir finansman planı hazırlayan Apple, Apple Card sahiplerinin faizsiz taksitler ile iPhone almasına olanak sunacak. Söz konusu finansman planı kendi başına oldukça memnun edici olsa da dahası var. Şirket, Apple Store üzerinden bu kart ile yapılacak alışverişler için yüzde altı indirim yapılacağını da ekledi.

Save 6% on gifts at Apple this holiday season. 🎁



Through December 31, get 6% Daily Cash back on iPhone, AirPods Pro, MacBook Pro, and more. Apply now.