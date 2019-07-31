Apple iPhone Satışlarında Dibi Görmek Üzere

Akıllı telefon satışlarında artık büyük bir düşüşün yaşandığını herkes kabul ediyor. Huawei ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticilerinin piyasaya çıkmasıyla birlikte, rekabet büyük oranda güçlendi ve artık şirketler akıllı telefon satmakta zorlanıyor. Apple ise bundan en çok zarar gören kuruluşlar arasında yer aldı. İşte haberimizin detayları.

Uzun bir süredir açıklanması beklenen Apple'ın mali raporları sonunda şirket tarafından açıklandı. Ortaya çıkan tablo dikkatli bir şekilde değerlendirildiğinde, şirketin hizmet gelirlerini rekor seviyesine ulaştırdığı görülüyor. Akıllı telefon satışlarında ise kuruluş büyük bir hezimet ile karşı karşıya kaldı.

Apple iPhone satışlarındaki düşüş şirketi hizmet sektörüne yönlendirdi

Hatırlayacağınız üzere Apple, yapmış olduğu konferansta Apple Card sistemini tanıttı. Bu sistemin şirkete büyük oranda hizmet payı aktarması bekleniyor. Ayrıca Apple, giyilebilir teknolojilerden de büyük bir gelir elde etmeyi başardı.

Yayınlanan raporda, şirketin geliri 53.9 milyar dolar oldu. Bu, şirketin gelirlerini %1 oranında artırdığını gösteriyor. Şirket Çin'den 9.2 milyar dolar ve Avrupa'dan 11.9 milyar dolar gelir elde etti. Böylece Çin ve Avrupa'da gelirleri düşerken, ABD'de gelirini arttırmış oldu.

Apple kuruluşunun hem sağlık uygulamalarında hem de kredi kartı sistemlerinde yer almasıyla birlikte daha büyük kar oranlarının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor. Şirketin CEO'su Tim Cook, Apple Card'ın önümüzdeki ay ABD'ye kullanılabileceğini ifade etmişti. Peki sizce de Apple, hizmet sektöründen umduğunu bulabilecek mi?