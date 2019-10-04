Apple iPhone SE 2 Çok Yakında Gelebilir

Apple'ın önümüzdeki Eylül ayına kadar başka bir iPhone modeli tanıtmayacağını düşünüyorsanız, yanılıyor olabilirsiniz. Raporlara göre Apple iPhone SE 2 çok yakında tanıtılabilir.

iPhone SE 2 Nasıl Olacak?

2016 yılında tanıtılan ve iPhone 5S ile aynı tasarımı kullanan iPhone SE, tanıtıldığı senenin diğer iPhone modelleri ile benzer teknik bileşenleri üzerinde taşıyordu. iPhone 5S ile aynı boyutlara sahip olan model, kamera ve bileşenler tarafında iPhone 6S ile aynı donanımları kullanmaktaydı.

2017 yılından bu yana süregelen yeni iPhone SE söylentileri, son zamanlarda hızla artmaya başladı. Güvenilir sızıntıları ile tanınan Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, gerçekten de iPhone SE 2 hazırlıklarını sürdürmekte.

Kuo'nun raporuna göz attığımızda yeni modelin iPhone 11'den bile daha ucuz olacağını, iPhone 8 tasarımını A13 işlemci ve 3 GB RAM ile buluşturacağını görmekteyiz. Analiste göre şirket, bu modelden yaklaşık 40 milyon birim satacak. iPhone 8 tasarımına çok benzer bir tasarımla gelmesi beklenen iPhone SE 2, hala satışta olan iPhone 8'in raflardan kaldırılmasına da yardımcı olacak.

iPhone SE 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Kuo tarafından ortaya atılan raporlar, daha önceden sıkça gündeme gelen söylentiler ile uyum gösteriyor. Apple'ın yeni nesil iPhone SE modelini 2020 yılında, muhtemelen ilk çeyrekte tanıtması bekleniyor. Çoğunlukla yeni yılın ilk çeyreğinde etkinlik düzenleyen şirket, diğer ürünlerle birlikte bu modelin de tanıtımını yapabilir.