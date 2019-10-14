Apple iPhone SE 2 Fiyatı için Önemli Açıklama

Apple'ın uygun fiyatlı bir iPhone modeli üzerinde çalıştığına yönelik söylentiler uzun süredir devam ediyor. Apple iPhone SE 2 olarak adlandırılması beklenen modelin fiyatı hakkında önemli bir açıklama yapıldı.

Uygun Fiyata Güçlü Donanım

Geçtiğimiz ay iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerini piyasaya süren Apple, yeni modellerini 699 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunmuştu. Apple hakkında yaptığı isabetli ve güvenilir sızıntılar ile tanınan Ming-Chi Kuo, iPhone SE 2 hakkında önemli detayları paylaştı.

Yeni model ile 2020 yılının başında karşılaşacağımızı belirten ünlü analist, modelin başlangıç fiyatının 399 dolar olacağını söyledi. Bu fiyat ise iPhone 11 modelinin başlangıç fiyatına göre oldukça düşük bir seviyede.

Son raporlara göre A13 Bionic işlemci ile satışa sunulacak olan modelin 3 GB RAM ile birlikte tüketicilerin karşısına çıkması bekleniyor. Uzay grisi, kırmızı ve gümüş renkleri ile satışa sunulacak olan iPhone SE 2, Apple'ın uygun fiyatlı iPhone üretme noktasında üçüncü girişimi olacak.

Bu noktada fiyatı ile özellikle Çin ve Hindistan pazarını hedefleyecek olan modelin, geniş bir kitleye hitap etmesi bekleniyor.