Apple iPhone SE 2 için Konsept Video Yayınlandı

Son zamanlarda ortaya çıkan raporlara göre Apple, önümüzdeki sene iPhone SE 2 ile karşımıza çıkacak. Apple iPhone SE 2 konsept video ile karşınızda!

Nasıl Görünüyor?

ConceptsiPhone isimli YouTube kanalı tarafından paylaşılan videoda iPhone SE 2 ya da iPhone 9 olarak adlandırılması beklenen yeni bütçe dostu model için tahmini görünüme yer verildi. Hubert Jarechowicz tarafından tasarlanan konseptin yer aldığı video şu ana kadar on binlerce kişi tarafından izlendi.

Görüntülere baktığımızda yeni modele endüstriyel hatların hakim olduğunu görüyoruz. Daha önceki sızıntılar da yeni modelin iPhone 4 ile benzerlik göstereceğini belirtiyordu. Bununla birlikte iPhone 7 modellerinden bu yana yer verilmeyen 3,5 mm jack girişi yerine koyulmuş durumda.

Arka tarafta iPhone 11 serisini andıran kare dizilim içerisinde ikili kamera kurulumu yer alıyor. Ön tarafta ise dar çerçeve yapısına sahip ancak çentikli bir ekran yer almakta.

Doğru mu?

Öncelikle bu konseptin bir hayran tarafından yayınlandığını ve hiçbir kesinlik taşımadığını vurgulayalım. Bununla birlikte konseptin oluşturulma aşamasında ortaya atılan iddialardan yararlanılmış gibi gözüküyor. Yine de bu modelde jack girişinin geri gelmesini beklemiyoruz.

Benzer şekilde Face ID teknolojisine yer verilmeyecek olan bu modelde güvenlik doğrulaması için biyometrik doğrulamayı Touch ID kapatacaktır. Uygun fiyatlı olacağından dolayı LCD ekran ile geleceğini düşündüğümüz modelin ekran içinde parmak izi sensörü barındırmasına imkan yok. Bunun nedeni bu teknolojinin AMOLED ekrana gereksinim duymasından kaynaklanıyor.

Bu açıdan baktığımızda ön tarafta geleneksel Touch ID ile karşılaşmamız mümkün ki, bu da dar çerçeve yapısını pek mümkün kılmıyor.

Yine de tüm bunların doğruluğunu anlamamız için önümüzde birkaç ay var. Yeni modelin önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Eğer konsept videoya göz atmak isterseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.