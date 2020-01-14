Apple iPhone SE 2 Üst Düzey Bir Özellik ile Gelebilir!

Son zamanlardaki raporları dikkate alırsak Apple çok yakın bir zamanda uygun fiyatlı bir akıllı telefon modeli ile karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Sızıntılar dahilinde bu modelin iPhone SE 2 ya da iPhone 9 olarak adlandırılmasını bekliyoruz. Belirsizlikler halen büyük oranlarda olsa da gün geçtikçe yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.

Uygun Fiyatlı Ama Değil

iPhone X ile birlikte Face ID teknolojisini kullanıma sunan Apple, bu özellikle birlikte kullanıcıların beğenisini toplamayı başarmıştı. Uygun fiyatlı iPhone modeli ile ilgili sızıntılar maliyeti azaltıcı yöntemler için Face ID yerine Touch ID kullanımını işaret ediyordu. Ancak görünüşe göre bu değişebilir.

Macotakara tarafından yayınlanan yeni rapor yeni modelin iki farklı varyasyon ile geleceğini işaret ediyor. Bu varyasyonlardan ilki Touch ID ile gelecekken diğer ise Face ID ile gelecek. Face ID sensörlerinin maliyetini göz önüne alırsak, bu seçeneğin daha pahalı olacağını düşünebiliriz.

Macotakara tüm bu iddialarının kaynağı olarak temel tedarik zincirini işaret etmekte.

Peki Ya Maliyet?

Face ID teknolojisi ihtiyaç duyduğu sensörler nedeni ile pahalı bir bileşen olarak karşımıza çıkıyor. Apple'ın uygun fiyatlı cihazlarda bu teknolojiyi konumlandırmadığını daha öncesinde de gördük. Örneğin 2018 iPad Pro bu teknoloji ile satışa sunulurken 2019 iPad 10.2 modelinde bu teknolojinin yerini Touch ID almıştı. Temel mantığı göz önüne alarak benzer bir durumu iPhone modelleri için de bekleyebiliriz.

iPhone SE 2 (ya da her neyse) 2016 yılında satışa sunulan iPhone SE modelinden bu yana ilk 'gerçek' uygun fiyatlı iPhone modeli olmayı hedefleyecek. iPhone XR ya da iPhone 11 modellerinin aksine. Bu, banka hesabını boşaltmadan yeni bir iPhone isteyen kişiler için uygun bir tercih gibi gözüküyor.

Ancak bir yandan da diğer güncel iPhone modelleri ile aynı hizada olmayacağı anlamına geliyor ki Face ID bu noktada gerçekten şüpheli bir duruma düşüyor. Rapor güvenilir bir kaynaktan geliyor olsa da şimdilik biraz şüpheci yaklaşmakta fayda var.

Yeni modelin ne zaman tanıtılacağı ya da satışa sunulacağı şu aşamada halen açıklanmadı. Bu da kesin bilgiler için bir süre daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor. Güncel gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.