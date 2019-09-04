Apple iPhone SE 2 Yeni Detaylarla Ortaya Çıktı

Apple önümüzdeki hafta içerisinde yeni iPhone modellerinin tanıtımını gerçekleştirecek. Bu modeller şirketin performanslı ürünlerini oluştursa da, satış hacimlerinin yalnızca yarısını içeriyor. Daha uygun fiyatlı modeller için kolları sıvıyan Apple, görünüşe göre iPhone SE 2 üzerinde çalışıyor.

Şu an için nispeten uygun fiyatlı modeller olarak iPhone 7 ve iPhone 8 satışlarını gerçekleştiren Apple, iPhone 11 serisinin piyasaya girmesi ile birlikte iPhone 7 modellerinin üretimine son verebilir. Yeni bir rapor, şirketin önümüzdeki yıl 4,7 inç ekran boyutuna sahip ve uygun fiyatlı yeni bir model tanıtacağını işaret ediyor.

Apple'ın tüm iPhone'larına 4,7 inç ve 5,5 inç ekran koymaya başladığı sıralarda tanıtılan iPhone SE, hem kompakt boyutu hem de uygun fiyatı ile dikkatleri çekmişti. Yeni rapora göre yeni iPhone SE, iPhone 8 ile çok benzer olacak. Önceki modelde olduğu gibi bu modelde de fiyatın düşürülmesi için LCD panel kullanılacağı, buna rağmen iç donanımın A13 çipi gibi güncel bileşenlerle donatılacağı tahmin ediliyor. Yeni modelin Face ID teknolojisine yer verip vermeyeceği henüz bilinmese de, Touch ID teknolojisinden faydalanacağı düşünülüyor.

iPhone XR, iPhone 11 modellerinin tanıtılmasının ardından ucuzlasa dahi çok önemli bir fiyat düşüşünün yaşanacağı düşünülmüyor. Yeni iPhone SE modelinin ise iPhone XR'ın güncel fiyatının neredeyse yarısına kadar görmek mümkün olabilir.