Apple geçtiğimiz haftalarda nispeten uygun fiyatlı modeli iPhone SE (2020) ile karşımıza çıktı. Şirketin şimdiye dek ürettiği en uygun fiyatlı akıllı telefon olma unvanını taşıyan Apple iPhone SE (2020) parçalarına ayrıldı. İşte detaylar!

Apple iPhone SE (2020) Neler Barındırıyor?

JerryRigEverything tarafından yayınlanan yeni bir videoda yeni iPhone SE parçalarına ayrıldı ve modelin içindeki bileşenlere çok daha yakından göz atıldı. Videoya yakından göz attığımızda yeni modelin pek çok bileşeninin iPhone 8 ile değiştirilebilir olduğunu görüyoruz. Yani her iki model yalnızca dış tasarımda değil, iç tasarımda da oldukça benzer şekilde üretilmiş durumda.

Söz konusu değiştirilebilir bileşenler arasında ekran, arka kamera ve hoparlör yer alıyor. Buna karşın batarya aynı boyutta ve aynı kapasitede olsa da farklı bir konnektör ile geldiğinden değiştirilemiyor. Bunlara ek olarak yapmanız pek mantıklı olmasa da işlemcinin de değiştirilebileceğini görmüştük.

Eğer siz de yeni iPhone SE (2020)'nin içeriden nasıl göründüğünü merak ediyorsanız hemen aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz. Videoyu izledikten sonra görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.