Apple iPhone SE (2022) Sızdırıldı: Nasıl Olacak?

Geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulan iPhone SE (2020) ile şaşırtıcı derecede başarılı satış miktarlarına imza atan Apple, önümüzdeki sene iPhone SE (2022) ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Peki şirketin uygun fiyatlı yeni modeli kullanıcılara neler sunacak?

iPhone SE (2022) Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo, bir sonraki iPhone SE hakkında merak edilen bazı önemli detaylara değindi.

Söz konusu rapora göre tasarım tarafında önemli bir değişiklik sunması beklenmeyen iPhone SE (2022), tıpkı mevcut model gibi iPhone 8'in temel hatları üzerine kurulu bir yapıya sahip olacak. Buna karşın gövdenin iç kısmında yeni bir işlemcinin ve 5G desteğinin yer alacağı ifade ediliyor.

Son zamanlardaki çeşitli söylentiler, daha büyük ekrana ve güç tuşuna gömülü parmak izi sensörüne sahip iPhone SE Plus modelinden bahsediyor. Söz konusu modelin tasarım hatlarını bir anlamda iPad Air 4 modeline benzetebilirsiniz ancak Kuo, bu konuda herhangi bir detaydan söz etmiyor.

Bulunduğumuz aşamada yeni modelin olası özellikleri hakkında detaylara sahip değiliz ancak ilerleyen dönemlerde bu konu hakkında daha detaylı bilgilere kavuşmayı umuyoruz. Kuo, yeni iPhone SE'nin 2022 yılının ilk yarısında satışa sunulacağını açıkladı ki, bu da mart ve nisan gibi düzenlenen bahar etkinlikleri sırasında tanıtılması gerektiği anlamına geliyor.

Peki siz iPhone SE (2022) modelinden neler bekliyorsunuz? Sizce mevcut modelin teknik ve tasarım ayrıntılarına ek olarak neler eklenmeli? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.