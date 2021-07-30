Apple, iPhone Sızıntılarından Neden Nefret Ettiğini Açıkladı

Apple, iPhone sızıntılarından neden nefret ettiğini mektupla açıkladı. Apple'ın yolladığı ihtar mektubuna göre sızıntılar; aksesuar üreticilerine, tüketicilere ve Apple'ın kendisine zarar veriyor.

Apple, Motherboard tarafından ortaya çıkarılan bir ihtar mektubuna göre, paylaşımlarının diğer şirketlerin yanlış boyutta aksesuarlar üretmesine yol açabileceğini savunarak, bir Çinli vatandaşı iPhone prototiplerinin reklamını yapmaması konusunda uyardı.

Şirket, yayınlanmamış Apple ürünlerinin reklam prototiplerinin tüketicilere zarar vereceğini, ürünler gerçekten piyasaya sürüldüğünde halkı şaşırtmayacaklarını dile getirdi. Ayrıca mektupta, "Üçüncü taraf aksesuar üreticileri, piyasaya sürülmemiş ürünlerle gerçekten uyumlu olmayan cep telefonu kılıfları ve diğer aksesuarları geliştirip satabilir" deniyor.

Apple, iPhone Sızıntılarından Neden Nefret Ediyor?

Apple'ın mektubu temel olarak iPhone kılıfları ve diğer aksesuarları yapan şirketlerin, anonim Twitter hesaplarından doğrulanmamış sızıntılara dayanarak aksesuar üretmeye başlayabileceğini öne sürüyor. Apple, sızıntının olduğu andan ürünün piyasaya sürüldüğü zamana kadar bir cihazın boyutunu veya tasarımını değiştirirse, iPhone kılıfları ve diğer aksesuarlar işe yaramaz hale gelecek.

Motherboard, Apple aksesuarları pazarının dünya çapında yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediyor.

"Apple, resmi olarak piyasaya sürülmeden önce Apple'ın ürünleriyle ilgili her türlü bilginin gizliliğini korumak için katı önlemler almak için her türlü çabayı göstermiştir, böylece Apple her yeni ürün çıkardığında kullanıcıları şaşırtabilir. Apple'ın en son teknolojik yeniliğinin sırrı, şirket DNA'sının önemli bir parçasıdır."

Mektup, duyurulmamış Apple ürünlerinin prototiplerinin satışına yönelik bir sosyal medya baskısının parçası olarak gönderildi. Bu cihazların fabrika çalışanları tarafından çalındığı ve fayda sağlayabilecek herkese satıldığı iddia ediliyor, bu da genellikle ürünlerle ilgili bilgilerin resmi duyurularından önce kamuya açıklanmasına neden oluyor.

Motherboard , ihtarnamenin 18 Haziran tarihli olduğunu bildiriyor. Kaç kişiye benzer mektuplar gönderildiği belli değil, ancak Twitter'dan sızıntı yapan kullanıcılara gönderildiği aktarıldı. Haziran ayında "Kang" olarak bilinen bir sızıntıcı, şirketten bildirim aldıklarını açıkladı ve yaklaşan cihazlar hakkında paylaşım yapmayı bırakacaklarını belirtti.

Apple'ın mektubunda özetlediklerinin ötesinde, şirketlerin habersiz planlarının kamuya açıklanmasını istemediklerinin yaygın olarak anlaşılmasının birçok nedeni var. Gizli ürün bilgilerinin serbest bırakılması, rakiplerin önceden taklitçi cihazlar geliştirmeye başlamasına izin verebilir. Başka bir cihazın yolda olduğunu duymak "Osborne etkisi" olarak adlandırılan duruma göre, insanların mevcut bir modeli satın alma olasılığını azaltabilir.