Apple, iPhone Sızıntılarından Neden Nefret Ettiğini Açıkladı

Apple, iPhone sızıntılarından neden nefret ettiğini mektupla açıkladı. Apple'ın yolladığı ihtar mektubuna göre sızıntılar; aksesuar üreticilerine, tüketicilere ve Apple'ın kendisine zarar veriyor.

Apple, Motherboard tarafından ortaya çıkarılan bir ihtar mektubuna göre, paylaşımlarının diğer şirketlerin yanlış boyutta aksesuarlar üretmesine yol açabileceğini savunarak, bir Çinli vatandaşı iPhone prototiplerinin reklamını yapmaması konusunda uyardı.

Şirket, yayınlanmamış Apple ürünlerinin reklam prototiplerinin tüketicilere zarar vereceğini, ürünler gerçekten piyasaya sürüldüğünde halkı şaşırtmayacaklarını dile getirdi. Ayrıca mektupta, "Üçüncü taraf aksesuar üreticileri, piyasaya sürülmemiş ürünlerle gerçekten uyumlu olmayan cep telefonu kılıfları ve diğer aksesuarları geliştirip satabilir" deniyor.

Apple'ın mektubu temel olarak iPhone kılıfları ve diğer aksesuarları yapan şirketlerin, anonim Twitter hesaplarından doğrulanmamış sızıntılara dayanarak aksesuar üretmeye başlayabileceğini öne sürüyor. Apple, sızıntının olduğu andan ürünün piyasaya sürüldüğü zamana kadar bir cihazın boyutunu veya tasarımını değiştirirse, iPhone kılıfları ve diğer aksesuarlar işe yaramaz hale gelecek.

Motherboard, Apple aksesuarları pazarının dünya çapında yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediyor.

"Apple, resmi olarak piyasaya sürülmeden önce Apple'ın ürünleriyle ilgili her türlü bilginin gizliliğini korumak için katı önlemler almak için her türlü çabayı göstermiştir, böylece Apple her yeni ürün çıkardığında kullanıcıları şaşırtabilir. Apple'ın en son teknolojik yeniliğinin sırrı, şirket DNA'sının önemli bir parçasıdır."