Apple, iPhone'unuzu Tam Şarj Etmemeniz Gerektiği Konusunda Uyarıyor

Her şey için akıllı telefonlarımıza güveniyoruz ve çoğumuz telefonumuzu tam olarak şarj etmeden bir gün geçiremiyoruz ancak Apple, iPhone kullanıcılarını %100 şarj ederek cihazlarına zarar verebilecekleri konusunda uyardı.

Dışarıdayken iPhone telefonunuzun şarjının bitmesi inanılmaz derecede sinir bozucu olabilir, bu yüzden birçok insan telefonlarını bir gecede prize takmayı ve tam şarj edilmiş bir pille uyanmayı seviyor ancak Apple'ın belirttiğine göre iPhone'unuzu düzenli olarak pil kapasitesinin %100'üne kadar şarj etmek, telefonunuzun genel pil ömrüne zarar verebilir, bu da her şarjın giderek daha kısa süreceği anlamına gelir.

iPhone'lar, her tam olarak şarj edildiklerinde bir miktar güç kaybeden lityum iyon piller kullanıyor. Bu nedenle yüzlerce kez %100'e kadar şarj ederseniz kullanmaya devam etmek için pilinizi, hatta telefonu değiştirmeniz gerekebilir.

Şarj etmenin iPhone'unuzun piline zarar verip vermediğini öğrenmek için Ayarlar uygulamasında cihazın Pil Sağlığı özelliğine gidebilirsiniz. iPhone'unuzun şarj kapasitesi, tamamen şarj edilmesinin bir sonucu olarak azaldıysa daha fazla azalmasını engellemek için iPhone'unuzu %80'e ulaştığında şarjdan çıkarmanın yanı sıra yapabileceğiniz birkaç şey var.

Bunlardan biri iOS 13 ve sonraki sürümleri kullanan cihazlarda varsayılan olarak etkinleştirilen "Optimize Edilmiş Pil Şarjı". Bu özelliği kontrol etmek için de Ayarlar uygulamasından Pil > Pil Sağlığı'na gidebilirsiniz.

iPhone Pilimin Daha Uzun Süre Dayanmasını Nasıl Sağlarım?

Apple web sitesinde pil ömrü, cihazınızın yeniden şarj edilmeden önce çalıştığı süre olarak geçer. Pil ömrü, pilinizin değiştirilmesi gerekene kadar geçen süredir. iPhone'unuzun düzenli olarak %100'e kadar şarj edilmemesini sağlamanın yanı sıra, pil ömrünüzü ve kullanım ömrünüzü en üst düzeye çıkarmak için atabileceğiniz birkaç önemli adım var.

İster sıcak ister soğuk olsun, aşırı sıcaklıklardan kaçınmak pil ömrünü uzatmak için önemli bir adımdır. Akıllı telefonların kullandığı şarj edilebilir piller en iyi performansı 16 C ile 22 C arasında gösteriyor. Tahmin edileceği üzere pil sıcaklığının 35 C'nin üzerine çıkması pil kapasitesine kalıcı olarak zarar verebilir.

Bu nedenle iPhone'unuzu doğrudan güneş ışığından koruyun, kalın bir malzemeden yapılmışsa kılıfı çıkarın ve bir yastığın altında şarj etmeyin.

Ayrıca cihaz ayarlarınız aracılığıyla iPhone'un Düşük Güç Modu'nu etkinleştirebilirsiniz. Bu, ekran parlaklığını azaltacak ve cihazınızın etkinliğini daha uzun süre çalışması için ince ayar yapacak.