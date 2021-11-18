Apple Kendi iPhone'unuzu Tamir Etmeniz İçin Parça Satacak

Apple, iPhone'u tamir etme konusunda kullanıcılara güveniyor. Şaşırtıcı bir hamleyle Apple, Çarşamba sabahı yeni bir Self Servis Onarım programını duyurdu.

Önümüzdeki yılın başlarından itibaren Apple, kendi sitesinde Apple ürünlerinde onarım yapmak isteyen ABD'deki müşterilere orijinal parçalar ve aletler satacak. İlk başta Apple, yalnızca iPhone 12 ve iPhone 13 serisi akıllı telefonlar için Self Servis Onarım hizmeti sunacak. Ancak şirket, kısa bir süre sonra programa M1 çipli Mac bilgisayarları da ekleyeceğini söylüyor.

Apple, Self Servis Onarım programının ilk aşamasının iPhone'un en sık servis verilen bileşenlerine odaklanacağını söylüyor. Buna ekran, pil ve kamera dahil olacak. 2022'nin sonunda Apple cihaz sahipleri evde de ek onarımlar yapabilecek. Apple'ın COO'su Jeff Williams, "Apple'ın orijinal parçalarına daha fazla erişim sağlamak, onarım gerektiğinde müşterilerimize daha da fazla seçenek sunuyor" dedi ve şöyle devam etti:

"Son üç yılda Apple, orijinal Apple parçalarına, araçlarına ve eğitimine erişim sağlayan servis konumlarının sayısını neredeyse iki katına çıkardı ve şimdi kendi onarımlarını tamamlamak isteyenler için bir seçenek sunuyor."

Apple, iPhone'u tamir etme konusunda kullanıcılara güveniyor

Apple'ın bir basın açıklamasında açıkladığı gibi, müşteriler bir evde onarım yapmaya başlamadan önce bir dizi tamir adımı takip etmek zorunda. İlk adım, Apple'ın sağlayacağı cihazın onarım kılavuzunu okumaktır. Müşteri onarımı yaparken kendini rahat hissediyorsa, yeni Apple Self Servis Onarım Çevrim içi Mağazasından parça ve araç sipariş edebilir.

Onarımdan sonra müşteri, kullanılmış parçaları geri dönüşüm için Apple'a iade edebilir ve Apple, tekrar satın almaları için kredi verecek.

Apple, iPhone 12 ve iPhone 13 onarımları için toplamda 200'den fazla parça ve araç sunacağını söylüyor. Şirket ayrıca programın “elektronik cihazları onarmak için bilgi ve deneyime sahip bireysel teknisyenlere yönelik olduğunu” belirtiyor. Onarımı kendiniz yapabileceğinizden tam olarak emin değilseniz, telefonunuzu veya bilgisayarınızı bir profesyonele götürmeniz gerekebilir.

TechCrunch ayrıca evde onarım yapmanın garantinizi geçersiz kılmayacağını bildiriyor (Apple'ın böyle bir şey söylemediğini hatırlatmak lazım). Bu programın var olması şaşırtıcı ama Apple'ın neden fikrini değiştirdiğini anlamak zor değil. Şirket yıllardır onarım hakkı hareketine karşı mücadele ediyor.