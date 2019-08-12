Apple, iPhone'u Hackleyebilene 1 Milyon Dolar Verecek

Teknoloji devi Apple, şirketin genişletilmiş hata ödül programının bir parçası olarak iPhone'u hackleyebilecek herkese 1 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Güvenlik mühendisi Ivan Krstic'in yaptığı duyuruyla medyada büyük yankı uyandıran yeni hata ödül programı Apple'ın bu alana verdiği önemi gösterdi. Yeni hata ödül programında ilk defa iOS, iCloud, TVOS, iPadOS, WatchOS ve MacOS olmak üzere tüm Apple platformları bulunmakta.

Ayrıca daha önceden üst sınır olarak 200 bin dolar veren Apple, siber güvenlik uzmanlarını daha çok cezbetmek istiyor. iPhone sahibi ile etkileşime girmeden telefon üzerinde tam kontrol sahibi olan hacker'a 1 milyon dolar vermeyi göze alan Apple, aynı zamanda hackleyebilen kişinin ismini onur listesine de yazacak.

Krstic konferansta, "Bu, benzeri görülmemiş Apple destekli iOS güvenlik araştırma platformu. Artık siber korsanların kendini göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.