Apple, iPhone'un 5G Teknolojisi İçin Intel İle Çalışacak

5G LTE teknolojisini yeni iPhone modellerine sorunsuz bir şekilde yerleştirmek isteyen Apple'ın Intel şirketiyle anlaşma sağladıği söyleniyor. 5G teknolojisi üzerinde çalışacak olan iki firma, yeni iPhone'ların yonga setini geliştirme üzerinde de çalışıyor. Ayrıca Apple'ın Qualcomm ile olan görüşmeleri şimdilik 'sınırlı' durumda.

Aslında 5G LTE teknolojisinde Intel'den daha güçlü konumda olan Qualcomm ile anlaşmaya gitmeyen Apple, bu konuda Intel ile birlikte çalışma yürütecek. Ayrıca ABDli şirketin Intel ile anlaşma sebepleri arasında Intel’in olanak tanıyacağı bileşenleri özelleştirebilme imkanı olduğu da bildiriliyor. Yani Intel şirketi, Apple'a Qualcomm'un desteklemeyeceği pek çok özelleştirebilme imkanını sağlayabilir.

Ortaya atılan rapora göre 2019 veya 2020 yılında piyasaya sürülecek olan iPhone modelinde göreceğimiz 5G teknolojisi, iPhone'un rakiplerinden çok daha güçlü ve sorunsuz çalışacak. Ayrıca Apple'ın 5G LTE dönemine geçişinin de uzun zaman alabileceği ifade ediliyor.

Bunlara ek olarak Qualcomm ve Apple arasındaki patent davaları yüzünden iki şirket birbirini desteklemekten kaçıyor. Yani Qualcomm şirketi geliştireceği 5G teknolojisini yeni iPhone’lara yerleştirseydi, bu geçiş döneminin mimarlarından biri olabilirdi. Ancak Intel ile Apple arasındaki anlaşma iPhone'lar için iyi sonuçlar doğuracak mı, zamanla göreceğiz.