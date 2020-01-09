Apple, iPhone'un Gece Modu ile Çekilen En İyi Fotoğrafları Seçecek

Apple yeni fotoğraf yarışmasını başlattı. Apple, kullanıcıları iPhone'un gece modu ile çektikleri etkileyici fotoğrafları paylaşmaya davet ediyor.

Apple Gece Modu ile Çekilen En Etkileyici Fotoğrafı Arıyor

iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'in gece modunda çekilen en etkileyici fotoğraf aranıyor. Apple'a gece modu ile çektiğiz fotoğrafları 29 Ocak'a kadar gönderebilirsiniz. Seçkin üyelerden oluşan jüri heyeti, kazanan 5 fotoğrafı 4 Mart’ta açıklayacak. Yarışmayı kazanan fotoğraflar Apple'ın resmi Instagram hesabı başta olmak üzere pek çok yerde yayınlanacak.

Apple yaptığı açıklamada fotoğrafların reklam kampanyalarında kullanılabileceğini söyledi. Yarışmaya katılmak için #ShotoniPhone ve #NightmodeChallenge hashtaglerini kullanarak en iyi gece modu fotoğraflarını Instagram ve Twitter'da paylaşmanız yeterli. Yarışmaya katılabilmeniz için 18 yaşını doldurmanız gerekmekte.

Apple fotoğrafların doğrudan cihazdan, Apple'ın Fotoğraflar uygulamasındaki düzenleme araçlarıyla veya üçüncü taraf yazılımlarıyla düzenlenebildiğini açıkladı. Yarışma 29 Ocak saat 11:59'da sona erecek.

Apple'ın yaptığı yarışmaya katılmayı düşünüyor musunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.