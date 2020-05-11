Apple, iPhone Üretiminin Bir Kısmını Çin’den Hindistan’a Kaydırabilir

ABD’li teknoloji devi Apple, Çin’e dayalı üretimini azaltma planları yapıyor. Bu kapsamda iPhone üretiminin bir kısmı Hindistan’a kaydırılabilir.

iPhone'lar Hindistan'da Üretilebilir

Hindistan merkezli yayın grubu Economic Times'a göre, üretimin Çin’den Hindistan’a kaydırılması amacıyla Apple’ın üst düzey yöneticileri ile Hindistan hükümet yetkilileri arasında bir süredir görüşmeler yapılıyor. Buna göre, Apple'ın Çin'deki üretiminin beşte birinin yani yüzde 20’sinin önümüzdeki beş yıl içerisinde Hindistan'a kaydırılması konusu ele alınıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hindistan hükümetinden bir yetkili, "Bizim beklentimiz, Apple'ın büyük çoğunluğu ihraç edilecek olan toplam 40 milyar dolarlık akıllı telefon üretimini Hindistan'a kaydırması yönünde." diye konuştu.

Bu amaçla Apple’ın, Çin'deki tedarikçileri Foxconn ve Wistron'un üretim bağlantılı teşvik sistemiyle yaptığına benzer şekilde kendi üretim birimlerini Hindistan’a taşıması ve işletmesi bekleniyor.

Ayrıca Apple’ın ABD’deki bazı mağazalarını bu hafta yeniden hizmete açması bekleniyor. CNBC’nin haberine göre, aynı anda içeri girecek müşteri sayısı sınırlandırılması şartıyla Apple'ın Idaho, South Carolina, Alabama, and Alaska'daki mağazaları açılacak.