Apple, iPhone Üretimine Son Vermeyi Planlıyor

Son dönemlerde artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojileri üzerine önemli çalışmalarda bulunan Apple, yakın bir dönemde ilk akıllı gözlük modeli ile karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Yeni bir rapor doğrultusunda Apple, akıllı gözlükler tam anlamı ile işlevsel hale geldiğinde iPhone üretimini sonlandırabilir.

AR Gözlük, iPhone'ların Yerini Alacak

Söz konusu iddianın kaynağında güvenilir sızıntıları ile yakından tanıdığımız Ming-Chi Kuo yer alıyor. Kuo'ya göre Apple, önümüzdeki on yıl içerisinde iPhone'ların yerini akıllı gözlüklere bırakacak. Çeşitli raporlarda bunları Apple Glass, Apple AR Glass ve benzeri isimlerle de duyduğumuz oluyor.

Aslında AR ve VR destekli akıllı gözlüklerin geleceğine yönelik bu hedefi benimsemiş tek şirket Apple değil: Mark Zuckerberg de daha önceki açıklamalarında, bu tip teknolojilerin, geleneksel akıllı telefon teknolojilerinin yerini alabileceğini belirtmişti. Nitekim Facebook da, buna yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Tabii ki bunun iddialı bir hedef olduğunu söylemek isterim: Apple'ın iPhone üretimine son verip akıllı gözlüklere geçiş sağlayabilmesi için gerçekten de etkin bir strateji yürütmesi gerekiyor ve projenin başarılı olması için, buna olumlu bakacak milyonlarca müşteri de gerekli olacak.

Yine de evet, yakın geleceğimizin ana teknolojisi VR ve AR destekli akıllı gözlükler olabilir. Deneyimimizi tam olarak nasıl şekillendireceklerini tahmin etmek kolay değil ancak milyarlarca dolarlık bütçeye sahip olan şirketlerin bunu işlevsel kılmak için sıkıca çalıştıklarını düşünebiliriz.

Peki siz bu rapor hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce akıllı gözlükler gelecekte akıllı telefonların yerini alabilir mi ve avantajları ile dezavantajları neler olur? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.