Apple, iPhone'u VR Oyun Dünyasına Entegre Ediyor

Apple, iPhone ile VR oyun oynamayı sağlayacak yeni bir patent aldı. ABD'li şirketin sahip olduğu farklı VR patentleri göz önüne alındığında, iPhone ve iPad cihazların VR dünyasına entegre edilmesi mümkün. Peki ya iPhone ile VR oyun oynamak ne zaman gerçek olacak?

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, gelecekteki bir iPhone'un gelecekteki bir VR kulaklığı takarken, VR oyunları oynamak için 3D kontrolör olarak nasıl kullanılabileceğini kapsayan bir Apple patenti yayınladı. Patent ayrıca 3D imleç olarak kullanılan bir iPhone'u ve daha fazlasını da ele alıyor.

Apple, iPhone ile VR oyun oynamayı gerçek hale getiriyor

Pek çok teknoloji şirketi VR'a geçmeye başlıyor ve birçoğu VR dünyasına daha kolay bir geçişi denemek ve kolaylaştırmak için önceden var olan cihazları kullanıyor. Bununla birlikte Apple'ın bu alanda uygun adımı atacak bir sonraki şirket olabileceğini, bunun potansiyel olarak şirket pazarını genişletebilecek türden bir şey olduğunu belirtmek gerekiyor.

Apple'ın patenti, birden fazla elektronik cihaz kullanarak elektronik içerikle etkileşim için gelişmiş kullanıcı arabirimleri sağlayan cihazları, sistemleri ve yöntemleri ele alıyor. Yani ABD'li şirketin aldığı yeni patent, iPhone'u oyun kumandası olarak kullanmayı içeriyor.

Apple, insanların VR ortamında arayüz oluşturmak için telefonlarını kullanabilecekleri bir yolda ilerlemeye çalışıyor. Patentte yer alan bazı uygulamalar, bir görüntü sensörüne (örneğin bir kamera) ve bir veya daha fazla ekrana sahip birinci cihazı (örneğin başa takılan cihaz) ve ayrıca ekranı olan ikinci cihazı (örneğin iPhone) içeriyor.

Daha önce Apple'ın kumaş tasarımlı, fana sahip ve pahalı bir fiyat etiketi içeren Apple VR gözlüğü üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Bloomberg tarafından hazırlanan rapora göre Apple'dan sanal gerçeklik dünyasına farklı bir bakış sağlayacak yeni bir ürün geliyordu. Bu patent, iPhone'un Apple VR gözlüğüne entegre edilebileceğine de yeşil ışık yakıyor.

Herhangi bir iPhone'u kontrolör olarak kullanmak, şu anda VR'de büyük bir sorun olan konumların izlenmesine yardımcı olabilir. Apple'ın bu sektöre TikTok ile aynı zamanda girmesi, Facebook'un Oculus satın alımlarında nakit ödemede gecikmesinin oldukça maliyetli olabileceği anlamına geliyor.

Apple'ın VR çabaları, aşağı yukarı oyun odaklı olmaları bakımından biraz farklı, ancak iPhone'un değerini büyük ölçüde artıracak ve potansiyel olarak Apple'ın satabileceği yeni bir donanım biçimi yaratacaktır ve bu, temelde VR kulaklığı olacaktır. Yol boyunca ortaya çıkabilecek birçok sorun var ve şirketin bunları nasıl ele aldığını görmek ilginç olacak.