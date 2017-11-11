Apple, iPhone X Ekranlarındaki Problemleri Kabul Etti

Apple, iPhone serisi akıllı telefonlarının 10.yılına özel olarak geliştirdiği iPhone X'i 12 Eylül tarihinde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleriyle birlikte tanıtmıştı. 3 Kasım tarihi ile satışına başlanan akıllı telefonla ilgili kullanıcılardan çeşitli şikayetler ise kısa süre içerisinde gelmeye başladı.

Kullanıcılardan gelen şikayetlerden en sık görüleni soğuk havalarda cihazın ekranının çalışmaması oldu. 0 santigrat derece civarındaki soğuk hava koşullarında dışarıya çıkıldıktan "tam 2 saniye sonra" cihazın ekranının parmak dokunmalarına tepki vermediği bazı kullanıcılar tarafından belirtildi.

Apple ise bu sorunla ilgili "iPhone X ekranının soğuk ortamlara hızlı geçiş yapıldığı zaman tepki vermemeye başladığını fark ettik. Birkaç saniye sonra ekran yeniden çalışır duruma geliyor fakat yine de ileride yapılacak güncellemelerden birisi ile bu problemi tamamen ortadan kaldırmaya çalışacağız." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Bunun yanı sıra iPhone X'in ekranında ikinci bir sorun olarak yeşil çizgi problemi görülüyor. Piyasadaki en iyi OLED ekran olduğu söylenen bu ekranın yeşil çizgi sıkıntısı da birçok kullanıcı tarafından doğrulanmış durumda. Görüntüden de görülebileceği üzere ekranın sağ veya sol tarafında boylu boyunca yeşil çizgiler meydana gelebiliyor. Fakat Apple henüz bu yeşil çizgi sorunuyla ilgili bir açıklama yapmadı.