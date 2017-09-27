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Apple, iPhone X’in Tedariğinde Sorun Yaşayabilir

Apple, iPhone X’in Tedariğinde Sorun Yaşayabilir
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Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil

Apple, 3 Kasım Cuma günü yurt dışında birçok ülkede yeni amiral gemisi iPhone X’i piyasaya sunmayı planlıyor. Fakat gelen haberler 10’uncu yıl modelinin şu an için sınırlı sayıda çıkacağı yönünde. İşte detaylar

Raporlara göre iPhone X, 50 milyona yakın ön sipariş alabilir. Kullanıcıların iPhone X’i tercih etmelerindeki en önemli etkenler, uçtan uca OLED ekran ve Face ID teknolojisi olacaktır. Fakat Çin’deki üreticiler, Face ID teknolojisi için kullanılan 3D sensörlerinin üretiminde sorun yaşandıklarını ifade ediyorlar.

Nikkei Asian Review’a konuşan üretici yetkililer, her gün binlerce iPhone X ünitesi üretildiğini, fakat telefonda kullanılacak 3D sensörlerin parçalarında üretim sıkıntısı çektiklerini söylediler.

Ön sipariş adedinin ulaşacağı rakamlara bakarsak Apple, iPhone X’in tedariğinde bazı sorunlar yaşayabilir. Ya da stokları sınırlı göstererek, sipariş kontrolünü belli bir seviyede tutabilir. Apple ilk sevkiyatta planladığı sayının yüzde 40’ı kadar iPhone X’i satışa sunacak. 

Düşürülen sipariş sayısı, şirketin parça temininde yaşadığı sorunları azaltmışa benzemiyor. Raporlar, Apple’ın tahmin edilenden 5 milyon daha az iPhone X üreteceğini gösteriyor. Bununla birlikte analist Jeff Pu, konuyla ilgili oldukça iyimser konuştu.

Pu, Apple’ın 3D sensörlerde yaşadığı tedarik sorununu kabul ediyor, ancak Eylül ayında yaklaşık 2 milyon iPhone X’in üretildiğini ve Ekim ayı sonunda da bu sayının 10 milyona çıkacağını belirtiyor. Yıl sonunda 40 milyon barajına ulaşmak isteyen Apple, yakın kaynakların dediğine göre, tedarik kısmında yaşanan problemlerine rağmen bu rakamı yakalayacak.

Apple, iPhone X için 27 Ekim’de ön siparişe, 3 Kasım’da da satışa başlayacak. Belirlenen tarihlerde alınan siparişlerin yerine ulaşacağını söyleyen Apple, soru işaretlerini giderebilmişe benzemiyor.

Belki de yaşanan tedarik sıkıntısı, yeteri kadar ilgi görmeyen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus’ın tercih edilmesini sağlayabilir.

Yeni iPhone modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. 

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